Sir Richard Moore recordó que poco antes del inicio de la guerra, Xi Jinping y Vladimir Putin firmaron una alianza “sin límites” entre sus países. Aseguró que el MI6 dedica ahora más recursos a Beijing que a cualquier otra misión

El jefe de la Inteligencia británica, Sir Richard Moore, acusó el miércoles al régimen de China y a su líder, Xi Jinping, de ser “absolutamente cómplices” de la invasión rusa de Ucrania.

El líder del MI6 dijo que poco antes de que Moscú invadiera Ucrania, Xi y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmaron una alianza “sin límites” entre sus países.

“Cuando Putin invadió Ucrania, los chinos apoyaron muy claramente a los rusos”, indicó Moore en un evento organizado por Politico el miércoles en Praga. “Han apoyado completamente a los rusos diplomáticamente, se han abstenido en votaciones clave en las Naciones Unidas, han repetido de forma absolutamente cínica todos los tropos rusos, particularmente en lugares como África y América Latina – [culpando] a la OTAN y todas estas cosas”, afirmó, según The Guardian.

Moore aseguró que el MI6 dedica ahora más recursos a China que a cualquier otra misión, lo que “refleja la importancia del país en el mundo y la necesidad crucial de comprender tanto la intención como la capacidad del gobierno chino”. El presidente chino, Xi Jinping (izq), y el presidente ruso, Vladímir Putin, durante la visita del primero a Móscú el pasado marzo. EFE/EPA/SERGEY KARPUHIN /SPUTNIK / KREMLIN /Archivo

Por otro lado, el funcionario británico invitó este miércoles a los rusos “horrorizados” con la invasión de Ucrania a unirse para espiar para Reino Unido: “Nuestra puerta está siempre abierta”, señaló.

“Los invito a hacer lo que otros han hecho en los últimos 18 meses y unirse a nosotros (…) Hay muchos rusos que están silenciosamente horrorizados al ver a sus Fuerzas Armadas pulverizando ciudades ucranianas, expulsando a familias inocentes de sus hogares y secuestrando a miles de niños”, ha asegurado Moore.

“Están viendo con horror cómo sus soldados devastan un país afín. Saben en el fondo de su corazón que el caso de Putin de atacar a una nación eslava es fraudulento”, ha dicho Moore desde la residencia del embajador británico en Praga, en el que es su segundo discurso desde que asumió el mando del MI6 en 2020.

Por otro lado, ha asegurado que la fallida rebelión del jefe de los mercenarios del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, demuestra las grietas que existen actualmente en el Kremlin y como está guerra está “desestabilizando” el poder de Putin, según ha recogido el diario Financial Times. El jefe del grupo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, en la ciudad rusa de Rostov-on-Don. Jun 24, 2023. Press service of «Concord»/Handout via REUTERS/Archivo

Ahondando en el aquel episodio, Moore ha afirmado que el presidente ruso dejó que el jefe de los mercenarios huyera a Bielorrusia para “salvar su propio pellejo”, dado que “si se observa el comportamiento de Putin ese día, Prigozhin comenzó como un traidor en el desayuno para ser “indultado durante la cena”.

Moore ha mostrado su confusión con respecto a estos cambios de timón y ha afirmado que ni siquiera él es capaz de “ver dentro de la cabeza” del presidente Putin. “Hay algunas cosas que son incluso un poco difíciles de interpretar para el jefe del MI6, en términos de quién está dentro y quién está afuera”.

Asimismo, ha comparado las situaciones dispares en estos momentos de un Putin, que se encuentra “bajo presión”, lo que ha provocado ciertas fisuras en su círculo de confianza, y de un Prigozhin que se ha visto beneficiado de la “humillación” que ha supuesto para el presidente ruso dejarle que huyera a Bielorrusia.

A su vez, el jefe de la Inteligencia británica cree que la salida de los mercenarios del Grupo Wagner de Ucrania ha restado posibilidades a los rusos en el campo de batalla y no confía en que pueda recuperar fuerzas, como muestra, ha dicho, que en las últimas semanas las tropas ucranianas han ido recuperando terreno.

Para Moore la invasión de Ucrania también ha traído consecuencias para algunos de los aliados tradicionales de Rusia, como Irán, donde algunas de sus autoridades no son partidarias de seguir suministrando armas a la parte rusa.

