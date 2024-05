Daría Gerasymchuk, comisionada de Derechos de los Niños de la Oficina del presidente Volodimir Zelenski, estuvo en Buenos Aires. Hizo este pedido y denunció: “Rusia comete un genocidio de niños ucranianos”.

El reencuentro de una madre ucraniana con su hijo (Foto: DW)

Una enviada del presidente Volodimir Zelenski le pidió al gobierno argentino sumarse a la coalición internacional que busca el regreso a Ucrania de cientos de miles de niños ucranianos llevados a Rusia durante la guerra y que, según denuncia Kiev, están recluidos en campos de reeducación rusos.

“Deseamos que la Argentina pueda unirse a esta coalición que busca la devolución de estos nenes y adolescentes. Hay 36 países y esperamos que el próximo sea la Argentina”, dijo Daría Gerasymchuk, Comisionada de Derechos de los Niños de la Oficina del presidente Zelenski.

La enviada ucraniana a Buenos Aires mantuvo contactos con funcionarios nacionales y legisladores en el marco de una visita oficial al país. Su agenda incluyó una entrevista con un grupo de medios locales, entre ellos TN, en la sede de la Unión Europea.

“Rusia comete un genocidio de niños ucranianos”, denunció.

Qué está pasando con los niños ucranianos llevados a Rusia

Gerasymchuk viajó al país acompañada por dos adolescentes ucranianos que lograron regresar a su país tras estar retenidos en Rusia. Ellos tuvieron la suerte de volver con sus familias, aunque sufrieron abusos, según afirmó la funcionaria.

Uno de ellos, identificado como Vlad, pasó 90 días en prisión cuando tenía 16 años. Su compañero, Iván, vivía en la devastada ciudad de Mariúpol cuando “fue robado”. “Mi tutor tuvo que pasar por cosas imposibles para recuperarme, como un interrogatorio que casi lo deja inconsciente”, contó.

Volvieron solo 400 niños ucranianos llevados a Rusia (Foto: Telecinco)

“Pero no todos los viajes terminan con un final feliz”, dijo. Ese fue el caso de una abuela cuyo nieto logró contactarla. La mujer viajó a Rusia con todos la documentación para probar su parentesco. Tuvo un interrogatorio de 12 horas y murió de un infarto, comentó.

El gobierno ucraniano no tiene cifras exactas de cuántos menores de edad fueron llevados a Rusia desde la invasión de marzo de 2022. “No podemos estar seguros de cuántos niños robó Moscú, gran parte en los territorios ocupados en el este del país”, dijo.

Además, afirmó: “No sabemos si están vivos, cómo están, cuántos son. Los rusos sostienen que son unos 700.000 y argumentan que los están ´salvando´. Pero creemos que las cifras están infladas. Según nuestras cuentas, son entre 200 a 300 mil niños”, enfatizó.

De todos ellos, el gobierno solo tiene datos de unos 20.000. Sin embargo, desconoce dónde están. “No podemos saber qué está pasando con ellos. Rusia no da la más mínima información”, señaló.

Ucrania solo logró la devolución de 400 niños llevados a Rusia

Desde el estallido de esta crisis, Ucrania logró el retorno al país de 400 niños y adolescentes que habían sido llevados a Rusia.

Gerasymchuk dijo que el gobierno de Vladimir Putin “tiene una metodología para que los niños se olviden para siempre de quiénes son”. “Esto no puede pasar. No es un tema solo de Ucrania. Es un problema de ausencia de seguridad para los niños de todo el mundo”, alertó.

Se estima que entre 200 a 300 mil niños ucranianos fueron llevados a Rusia durante la guerra (Foto: Antena)

Por eso, afirmó, “Ucrania y la comunidad internacional deben presionar al Kremlin para obligarlos a cumplir las reglas. Rusia comete un genocidio de niños ucranianos”, aseguró.

¿Hay campos de reeducación rusos?

La enviada de Zelenski denunció la existencia de campos de reeducación rusos que alojan a miles de niños ucranianos. “No sabemos qué está pasando en estos campos. Hacen todo lo posible para que no podamos traerlos de vuelta. Los cambian de lugar todo el tiempo”, enfatizó.

Gerasymchuk dijo que “a veces los niños avisan dónde están”. “Los rusos siguen robando niños y los obligan a rechazar todo lo ucraniano. Los castigan si muestran su pertenencia a Ucrania. Los encierran en cuartos solitarios y a veces les pegan”, denunció.

Un informe del Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Universidad de Yale identificó 43 instalaciones que formarían parte de esa red, desde un extremo a otro de Rusia. Para el Defensor del Pueblo de Ucrania, Dmitró Lubinets, son “no menos de 70″. Moscú nunca hizo alusión a estos centros y afirma que busca proteger a la población prorrusa del Dombás, en el este de Ucrania.

“En estos centros de reeducación los niños tienen que cantar el himno ruso cada mañana. Después les dicen que una familia rusa los está esperando. A los adolescentes les dicen que van a volver a Ucrania con armas para luchar contra su propio país. Los suman a las llamadas Fuerzas Armadas de Jóvenes”, indicó Gerasymchuk.

La funcionaria afirmó que no se puede negociar con Rusia. “La decisión de un maniático fue robar niños. Con maniáticos no se puede negociar. Hay que juzgarlos y quitarle a esos niños. Con Rusia no se puede hablar. Y no podemos dejar a los niños con un maniático”, aseguró.

Los pocos niños que pudieron volver a sus casas tuvieron la oportunidad de avisarles a sus familias a dónde estaban. “Entonces hay que juntar los documentos para ir a buscarlos. No es un viaje turístico. No es un viaje agradable. Es siempre una lotería. Los rusos a veces les dicen a estas familias que vayan, pero que vivan allá”, comentó.