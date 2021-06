Trabajadores de instituciones municipales junto a estudiantes universitarios participaron de la charla online de sensibilización sobre las temáticas de género y violencia contra las mujeres, tal como lo establece la Ley 27.499.

Este viernes, trabajadores del Concejo Deliberante y de otras instituciones municipales iniciaron la capacitación obligatoria en “Ley Micaela”, mediante la modalidad online. En un trabajo en conjunto entre la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM y el Honorable Concejo Deliberante, se capacitó a los agentes que no pudieron realizar la experiencia años anteriores y alumnos del último año de las Universidades, con el objetivo de profundizar los alcances de la Ley e introducirse en reflexiones teóricas sobre la violencia de género en la sociedad.

La Ley 27.499, promulgada en Argentina en 2018 a raíz de la movilización social por el femicidio de la adolescente Micaela García en 2017, establece como obligatoria la capacitación en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías y, a la cual, nuestro municipio se adhirió mediante la Ordenanza XIX Nº 17.

En un video introductorio, la presidente de la Comisión de Género del HCD, cjal. Mariela Dachary, celebró la participación de los trabajadores municipales y remarcó la importancia de incorporar la perspectiva de género en todas las esferas del Estado: “Agradecer la presencia del grupo Flora Tristan de la UNaM. Para nosotros es clave la articulación con la Universidad. Bienvenidos a todos los trabajadores de las diferentes instituciones públicas y a los estudiantes de los últimos años de sus carreras que se incorporan este año, que están buscando insertarse en el mercado laboral o culminar sus carreras y que tienen que hacerlo con perspectiva de género. Esperamos que sea muy fructífero, muy enriquecedor y que aporte a una sociedad con mayor equidad que es lo que necesitamos”.

En el mismo sentido, el vicepresidente de la Comisión y autor de la iniciativa para adherir la ciudad de Posadas a la Ley Nacional N° 27.499, cjal. Martín Arjol, agregó: “Quiero felicitarlos en esta oportunidad, de participar en la capacitación con perspectiva de género. a importancia de dar una ciudad con perspectiva de género es lo principal de esta Ley y también felicitarlos porque también a partir de esta capacitación, se implementa como una política de Estado que se sostiene en el tiempo, que se sostiene en las instituciones y por eso celebro la participación del Concejo Deliberante, de la Municipalidad de Posadas y del Tribunal de Faltas en esta capacitación que esta encarada a todos los vecinos de la ciudad, en esta nueva etapa de búsqueda de la equidad”.

Por su parte, el presidente del HCD, Facundo López Sartori dijo: “Bienvenidos a todos y todas a esta nueva etapa de capacitación en ley Micaela, realmente creo que es esas capacitaciones donde uno se vuelve mejores personas. Así que a todo este cuerpo legislativo, a todo el HCD, es un enorme orgullo que nos animemos a cambiar costumbres”.

Cerrando el video introductorio, el coordinador Institucional del HCD, Leonardo Amarilla, añadió: “Quiero agradecer a todo el personal legislativo por el compromiso y la valoración de siempre y por permitir la inscripción de los estudiantes secundarios que en esta oportunidad nos están acompañando en una nueva capacitación de la Ley Micaela para erradicar la violencia en toda la ciudad de Posadas”.

Durante el transcurso de la jornada, con el aval del Centro de Estudios y Promoción de la Equidad de Género(s), Flora Tristán, la profesora Gladys Álvez junto a la magister, Alicia Vera desarrollaron conceptos básicos y analizaron situaciones que han sucedido en nuestro país y que, con la aparición de nuevas políticas públicas, han avanzado en las formas de atender y abordar las violencias por motivos de género. “Agradecer a las autoridades por esta decisión de una problemática que nos compete a todos. Queremos agradecer también a Uds. por tomar la decisión de hacer este curso, tomar la decisión de poder discutir, poder revisar y poder repensar (…) Este curso introductorio, nos permite pensar que significa incorporar la temática de género y de derechos humanos en cada una de las practicas que hacemos, en cada uno de los tramites y en cada una de las cosas que hacemos con perspectiva de género. Claramente esto nos va a acercar a situaciones dolorosas y nos va a obligar a tomar el compromiso y la responsabilidad con la temática. No es una temática sencilla, es una temática que nos tiene que involucrar y obviamente permitirnos repensarnos en nuestra práctica cotidiana y no solo en el ámbito laboral sino también el ámbito de amigos o donde me encuentre. Alentamos entonces a la prevención, de lo que es la discriminación, las violencias etc. Yo creo que a partir de las herramientas que tenemos esto nos va a permitir avanzar y aportar a la creación y la Constitución de lo que es una ciudad más equitativa, más justa, más humanitaria”, subrayó Álvez.

“Celebrar la participación activa que tenemos en esta etapa de la capacitación en Ley Micaela, que son los estudiantes universitarios en etapas avanzadas de sus carreras (…) celebramos los espacios de formación que nos habilitan a repensar, a revisar nuestras nociones de género, particularmente en nuestras vidas, donde todos, todas, todes, aportamos saberes y conocimientos. Por lo tanto, nuestra invitación refiere a que podamos poner en debate todos los saberes adquiridos hasta aquí para poder revisarlos, reflexionarlos y fundamentalmente, a partir de esa revisión, poder darnos nuestra capacidad de reestructuración, que tiene que ver con esta temática”, añadió Vera.

La formación en Ley Micaela significa el inicio de la aproximación a los conceptos principales de la perspectiva de género, y es fundamental analizar el rol que ocupan quienes trabajan en el Estado desde la prevención, sensibilización y erradicación de la violencia por motivos de género, para que no haya más ausencias de Micaelas en ningún rincón del país.

La capacitación obligatoria continuará el viernes 2 de julio con “Sobre las violencias sociales en clave de género”, mientras que el viernes 30 de julio, (último día) desarrollarán “Herramientas para la acción en las organizaciones, en clave de género” con las capacitadoras: mgter. Gisella Spasiuk, mgster.Zulma Cabrera; mgter. Alicia vera, lic. Angela ferreyra y las especialistas: Miriam Rolando y Emilia Gil Navarro.

La ley Micaela plantea la obligatoriedad de acreditar el paso por este proceso formativo. Desde ese lugar entendemos importante que la evaluación de proceso se centre en identificar aquellos núcleos centrales que hayan permitido al participante reconocer e interpelar sus propias nociones y prácticas. La misma se realizará a través de un cuestionario semi-estructurado elaborado por el equipo capacitador y cada participante la responderá luego de finalizados los tres encuentros de aula taller.