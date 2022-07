Jack Wilshere anunció este viernes su retiro como futbolista profesional. Lo comunicó con una carta publicada en sus redes sociales y sorprendió a muchos porque a sus 30 años y como excapitán del Arsenal parecía tener aún mucha carrera por delante.

El mediocampista compartió unas sentidas palabras de agradecimiento para todos los que compartieron con él el viaje de ser futbolista, que fue dedicada a los que estuvieron con él dentro o fuera de la cancha.

Si bien no develó el motivo por el cual tomó esta decisión, el ya exfutbolista expresó: “La verdad es que me ha costado aceptar que mi carrera se haya ido desvaneciendo en los últimos tiempos por causas ajenas a mí”.

Mientras tanto, sentenció: “He disfrutado cada momento de mi carrera y ha sido el viaje de mi vida. Ahora es el momento adecuado para cerrar este capítulo, pero todavía tengo mucho que dar al juego y estoy entusiasmado con lo que depara el futuro”.

Tras su debut en el Arsenal en 2008 y donde estuvo hasta 2018, Jack Wilshere jugó en el Bolton Wanderers y finalmente en el Bournemouth.

“¿Cómo le explico a mi hijo que no me quiere ningún equipo? «En agosto de 2021, Wilshere había hablado del drama que atravesaba por las permanentes lesiones que coartaron su carrera. “Mis hijos ya están en una edad en la que entienden las cosas.

Archie, que tiene nueve, me pregunta: ‘¿Y qué te parece la MLS? ¿Por qué no estás jugando en la liga?’. Le encanta el fútbol, lo sabe todo. A veces me dice: ¿Por qué no te quiere ningún equipo? No lo sé. ¿Cómo se lo explico?”, sepreguntó con angustia.Luego agregó: “Tienen amigos en el colegio y ya sabes como son los niños, pueden ser muy duros. ¿Por qué tu papá no trabaja? ¿Es que no es buen futbolista?”, declaró.

“Lo más difícil es intentar explicarlo cuando preguntan cosas como: ¿Entonces por qué no firmas por un equipo en Inglaterra? Y yo pienso: porque nadie me quiere”.

La carta completa de Jack Wilshere.

Hoy anuncio mi retiro del fútbol profesional.Ha sido un viaje increíble lleno de tantos momentos increíbles y me siento privilegiado de haber experimentado todo lo que hice durante mi carrera. De ser el niño pequeño que patea una pelota en el jardín a capitanear mi amado Arsenal y jugar para mi país en una Copa del Mundo. He vivido mi sueño.

La verdad es que me ha costado aceptar que mi carrera se haya ido desvaneciendo en los últimos tiempos por causas ajenas a mí sintiendo que aún me queda mucho por dar. Habiendo jugado al más alto nivel, siempre he tenido grandes ambiciones dentro del juego y, si soy sincero, no imaginé estar en esta posición en ocasiones.

Sin embargo, después de haber tenido tiempo para reflexionar y hablar con los más cercanos a mí, sé que ahora es el momento adecuado y, a pesar de los momentos difíciles, miro hacia atrás en mi carrera con gran orgullo por lo que he logrado. Jugar al más alto nivel con algunos de los mejores jugadores del mundo, ganar la FA Cup, ser capitán de mi club y representar a mi país superaba mis sueños más descabellados cuando era un niño pequeño que crecía en Hitchin.

Me siento muy afortunado de haber tenido la carrera que he tenido, pero nada de esto hubiera sido posible si no fuera por el amor y el apoyo de tanta gente.

En primer lugar, a mi mamá, Kerry, papá, Andy, hermano Tom y hermana Rosie. Sin el sacrificio, el amor y el apoyo incondicional de todos ustedes cuando era niño y hasta el día de hoy, nada hubiera sido posible y las palabras nunca serán suficientes. Gracias por todo desde el fondo de mi corazón. Nunca olvidaré todo lo que hiciste por mí para ayudarme a alcanzar mis sueños.

Gracias a todos mis amigos de toda la vida por su apoyo y amistades, todos ustedes saben quiénes son. Un agradecimiento especial debe ir a mis mejores amigos Duane y Benik. A través de los buenos y los malos momentos, siempre me ha apoyado y siempre he sentido que podía confiar en su honestidad y apoyo.

A todos mis primeros entrenadores y personal, especialmente Gordon Lawrence, Steve Leonard, Bobby Arber, Rog Masey, Liam Brady, Steve Bould, Mark Ellis, Tunde, Neil Banfield y todos los que me enseñaron el ‘camino Arsenal’. Tú abriste el camino hacia la carrera que pude tener. Gracias.

Las palabras nunca harán justicia al amor y agradecimiento que tengo por Boss, Arsene, Pat Rice y Boro Primorac. Sin su creencia, apoyo y orientación desde el primer día que nos conocimos, no habría podido formar parte de la familia Arsenal. Estoy eternamente agradecido con todos ustedes. Un enorme agradecimiento a la junta, la gerencia y todos los demás relacionados con el Arsenal FC. Habiéndome unido al club a la edad de 7 años, te has convertido en mi familia extendida y gracias por todo.

Gracias a todos los demás entrenadores de mi carrera senior y un agradecimiento especial a Roy Hodgson y Eddie Howe. Ambos son gerentes fantásticos que demostraron creer en mí en puntos críticos de mi carrera y cuando más lo necesitaba.

A todos mis compañeros de equipo a lo largo de los años. Ha sido un honor haber compartido vestuario con todos vosotros. Hemos compartido recuerdos que durarán toda la vida. Gracias por su ayuda y apoyo tanto dentro como fuera del campo.

Muchas gracias a Colin Lewin, Declan Lunch y todo su equipo por toda su ayuda a lo largo de toda mi carrera.

Gracias también a todos los conectados con Bolton Wanderers, Bournemouth, West Ham United y AGF. A pesar de algunos momentos difíciles, tuve muchos buenos momentos en todos los clubes que representé y disfruté mi tiempo en absoluto.

Gracias a mi equipo de gestión Neil Fewings, Duncan Ross, Fahri Ecvet y todos los que me han ayudado en el camino. A Big Dunc, gracias por estar al final del teléfono innumerables veces por apoyo, amor y sabias palabras.

A los mejores seguidores del planeta, todos ustedes fanáticos del Arsenal, gracias a todos desde el fondo de mi corazón. Tocar para todos ustedes ha sido un privilegio. Siempre me habéis hecho sentir apoyado y espero haberos hecho sentir orgullosos de representar a vuestro club. Nunca olvidaré cómo siempre me apoyaste y siempre seré un Gooner.

Por último, pero lo más importante, a mi esposa e hijos. Las palabras simplemente no pueden expresar lo que su amor y su apoyo incondicional significan para mí. Has compartido mis altibajos y nunca has vacilado en tu amor y apoyo por mí. A través de los tiempos oscuros, ustedes fueron las razones por las que me levanté de la cama y seguí adelante. Andriani, gracias y te quiero mucho. Eres mi roca y juntos hacemos un gran equipo. Para Archie, Delilah, Sienna y Jack, espero haberlos enorgullecido porque ustedes son lo único que importa. Los quiero mucho a todos y gracias por siempre hacerme sonreír.

He disfrutado cada momento de mi carrera y ha sido el viaje de mi vida. Ahora es el momento adecuado para cerrar este capítulo, pero todavía tengo mucho que dar al juego y estoy entusiasmado con lo que depara el futuro.