Repasamos algunos de los temas candentes tras el anuncio de la USTA, así como las incógnitas a resolver respecto a la temporada.

Ya es oficial. El tenis vivirá uno de los meses más intensos, curiosos y extravagantes en toda su historia. El US Open 2020 saldrá adelante, siempre y cuando no haya rebrotes de coronavirus que puedan volver a ponerlo en jaque (algo no descartable por los expertos sanitarios), y lo hará proveyendo a los tenistas de un entorno de completo aislamiento y control en el que podrían tener que competir durante tres semanas seguidas en las mismas instalaciones. La celebración del torneo de Cincinnati la semana previa al Grand Slam, dotará de ritmo, puntos y dinero a los jugadores, pero puede mermar mucho las opciones de éxito de aquellos que lleguen lejos en dicho evento.

No será éste un Grand Slam al uso. Se han suprimido las fases previas, los cuadros de dobles mixtos y el de leyendas; además, se prevé que los cuadros de dobles puedan ver reducido el número de participantes. Son muchos los que se preguntan si el torneo se disputará al mejor de tres sets para contrarrestar el desgaste de jugar previamente Cincinnati, pero todo indica que la USTA será firme a este respecto: los hombres deben jugar al mejor de cinco mangas.

Una de las decisiones más controvertidas y que pueden ocasionar bajas sensibles en el torneo, es la del alojamiento. El torneo ofrece la opción de reservar dos habitaciones de hotel, de las cuales cubrirían el gasto de una desde los días previos al evento de Cincinnati hasta el US Open. Además, anuncian que servicios como fisioterapia, sala de recuperación y sala de jugadores, se instalarán en los hoteles acreditados para ello, aunque también recomiendan a los jugadores otra opción: alquilar una casa cercana al club, algo como lo que se hace en Wimbledon, y estiman que el coste sería de 40.000$.

Son muchas las voces autorizadas que consideran estas medidas algo disuasorias para jugadores de rango medio; los más humildes se espera que acudan al torneo sí o sí porque están necesitados de facturar dinero, mientras que las estrellas tienen margen económico suficiente, pero ven la opción de sumar títulos y puntos en el ranking. Sin embargo, jugadores de clase media que no tienen grandes problemas de solvencia financiera, pero tampoco van sobrados, y que no tienen expectativas de gran rendimiento en Nueva York, podrían decidir saltarse el torneo y ahorrarse todo el exigente protocolo.

Respecto al calendario, sigue habiendo ciertas dudas que ATP y WTA podrían resolver hoy mismo. Sabiendo que Cincinnati se juega la semana previa al US Open, es de esperar que el torneo de Washington se celebre del 10 al 16 de agosto, dejando una semana a los tenistas para desplazarse a Nueva York, aclimatarse y pasar por todos los protocolos sanitarios y logísticos. Sin embargo no hay nada confirmado. Además, el hecho de que el US Open 2020 finalice el 13 de septiembre, deja poco margen para la disputa de los torneos de Madrid y Roma antes de Roland Garros.

Se entiende que quieren jugar del 14 al 20 el torneo madrileño y del 21 al 27 el italiano, impidiendo la existencia de una semana libre antes de Roland Garros 2020, lo que podría acarrear también la cancelación de la fase previa. Es preciso recordar que la fecha prevista para el Grand Slam francés era del 20 de septiembre al 4 de octubre, pero todos dan por hecho que se retrasaría hasta el 27 (empieza en domingo). ¿Sería posible ver una final del torneo de Roma y pocas horas después, el arranque del torneo galo?

Mirando más adelante, la ATP ya ha expresado su máxima prioridad a la hora de disputar las Nitto ATP Finals 2020 y ciertas reticencias en desplazar el circuito a Asia. En todo caso, queda claro que las autoridades tendrán que hacer malabares para cuadrar todos los torneos y es evidente que los jugadores están en riesgo de lesión. No habrá tiempo de transición entre grandes torneos, se cambiará de una superficie a otra en cuestión de días y el desgaste tras tanto tiempo parados, puede ser letal a nivel físico. Habrá que esperar noticias oficiales.