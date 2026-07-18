La investigación permitió identificar al presunto autor del ataque, de 15 años, y establecer, según informó la Unidad Regional II, que el adolescente integraría un grupo conocido como la «Banda 512», cuyos integrantes ya fueron detenidos anteriormente por distintos ilícitos. Además, el menor ya había sido señalado tiempo atrás por el ataque a un estudiante universitario durante un presunto intento de robo, antecedente que fue puesto en conocimiento del Juzgado.

Los investigadores no descartan que la agresión, a un hombre de 25 años, esté vinculada a conflictos de vieja data entre los involucrados o que se haya desencadenado tras el consumo de bebidas alcohólicas.

El hecho ocurrió el pasado 15 de julio, cerca de las 21 horas, en la intersección de las calles Neuquén y Viamonte, donde Alan Germán Elías B. (25) recibió una puñalada en la espalda durante un enfrentamiento. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Samic de Oberá, donde permanece internado con diagnóstico de hemoneumotórax izquierdo y evolución favorable.

A partir del hecho, efectivos del Comando Centro y de la División Investigaciones desplegaron un intenso trabajo investigativo que incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad, el análisis de registros audiovisuales y la recepción de testimonios. Como resultado de esas tareas, los investigadores identificaron al adolescente, conocido como «Nikito», quien fue localizado y demorado en el barrio Norte. Las imágenes incorporadas a la causa lo ubicarían en la escena del ataque con la misma vestimenta que llevaba al momento del hecho.

Asimismo, según informaron desde la Unidad Regional II, durante la pesquisa se estableció mediante testimonios de residentes de la zona que el menor integraría un grupo de jóvenes conocido como la «Banda 512», cuyos integrantes ya fueron detenidos en distintas oportunidades por diversos hechos delictivos. De acuerdo con las averiguaciones, ese grupo suele ser señalado por protagonizar agresiones a vecinos, arrojar piedras contra viviendas y vehículos, portar armas blancas y generar riñas callejeras, información que fue incorporada al expediente como parte de las líneas investigativas.

Por otra parte, también se puso en conocimiento del Juzgado Correccional y de Menores que el adolescente ya había sido señalado anteriormente en otra causa por el ataque con arma blanca a un estudiante universitario durante un presunto intento de robo.

La investigación continúa para determinar la eventual participación de otras personas y establecer las circunstancias del ataque.