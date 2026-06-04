La Conmebol oficializó el cronograma de los encuentros para la próxima instancia del certamen continental.

Luego de la dura eliminación de la Copa Libertadores en zona de grupos, Boca Juniors ya tiene día y horario para la serie contra O’Higgins. Conmebol anunció la agenda de los duelos de los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

El Xeneize se enfrentará al conjunto chileno, que quedó como escolta de San Pablo en eL Grupo C. La ida se disputará el jueves 23 de julio a las 21.30 en la Bombonera, en Buenos Aires, mientras que la revancha se jugará una semana después, el 30 de julio a las 21.30, en Chile con sede aún por definir.

De esta manera, Boca afrontará los 16avos de final de la Sudamericana inmediatamente después de que culmina el Mundial, cuya final está pautada para el 19 de julio. Es decir, no habrá demasiado margen ni tampoco rodaje de partidos oficiales previamente como para que el equipo, con nuevo entrenador, llegue con ritmo. Será ni más ni menos que el primero del segundo semestre.

En ese marco, si la Selección Argentina llegara hasta el partido decisivo, Leandro Paredes -el único jugador de Boca afectado a la convocatoria- quedaría muy ajustado de tiempos para decir presente en la ida de los playoffs de la Sudamericana. Incluso, hasta corre riesgo de perdérsela.

El ganador de la serie entre Boca y O’Higgins se enfrentará, en los octavos de final, a Recoleta que dio el batacazo contra San Lorenzo y se clasificó primero en esa zona.