Esta madrugada, alrededor de las 01:30 horas, efectivos de la Comisaría de Candelaria intervinieron ante un incendio registrado en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Uruguay y Liniers de Candelaria, propiedad de un hombre de 47 años.

El foco ígneo se originó en una de las habitaciones del inmueble. Al advertir la situación, el propietario solicitó ayuda y logró salir del lugar sin sufrir lesiones.

En el sitio trabajaron efectivos policiales y personal de Bomberos Voluntarios de Candelaria, quienes lograron extinguir las llamas y evitar que el fuego se propagara al resto de la propiedad. Como consecuencia del siniestro, se registraron únicamente daños materiales.