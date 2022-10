Fue en el contexto del Día Internacional del Duelo Gestacional y Perinatal, que se conmemoró el 15 de octubre. Se realizó en el Salón de las Dos Constituciones y estuvo organizada por la Cámara de Representantes y el Ministerio de Salud de la provincia. El encuentro se orientó hacia la construcción del acompañamiento y conciencia social ante este tipo de situaciones.

La apertura estuvo a cargo de las diputadas provinciales Rita Núñez y Yamila Ruíz; del vicegobernador, médico Carlos Arce; y del jefe del Departamento de Residencias Médicas del Ministerio de Salud Pública, médico Miguel Dibiasi.

Asistieron también el presidente del Bloque Renovador, diputado Martín Cesino; la secretaria legislativa del Centro del Conocimiento Parlamentario, Patricia López; legisladores, autoridades y funcionarios del Poder Ejecutivo de la provincia; representantes del Departamento Ejecutivo de la capital provincial; y profesionales de la salud.

Núñez informó que la actividad se inició “como todos los proyectos y temas que se tratan en la Cámara de Representantes, por solicitud de las familias en duelo”. Y, “como representantes del Pueblo, tenemos la obligación de acompañar las necesidades, verlas, analizarlas”, agregó.

“Es un tema muy doloroso y como sociedad nos cuesta, porque la muerte es un hecho que nos conmueve siempre, pero cuando se trata de un bebé que estamos esperando, o muy pequeño, el dolor no se puede nombrar”, manifestó.

“Como duele tanto, a veces optamos por callarnos, no preguntar, no querer saber”, reflexionó.

En ese sentido, aseguró que “la demanda y necesidad de la familia es animarnos como sociedad a hablar de este tema y acompañar de una manera empática”.

“Es necesario curar, y solo se puede curar cuando se tiene una contención afectuosa”, afirmó. “Y, a veces, es ese silencio que acompaña, pero con la conciencia del dolor del otro”, agregó.

Entonces, “es importante concientizar sobre estos temas y ponerlos en agenda”, destacó, y consideró que, con las leyes sancionadas, “el Hospital tiene herramientas, pero siempre se puede hacer más”, aseveró.

Por su parte, Dibiasi habló en representación del ministro de Salud y dio la bienvenida a los asistentes.

Ruiz, en tanto, coincidió con su par diputada al resaltar que “esta temática surge de la necesidad de muchas mamás de poner en agenda esta dolorosa y penosa situación”.

Comunicó las palabras de las propias madres en duelo: “Tenemos tantas cosas que decir que queremos que esto se transforme en ley, para todas las mamás que van a pasar por esto”, dijo.

“Lo mejor que podemos hacer como representantes del Pueblo es tomar todas esas consideraciones que han aportado, que reunimos en los distintos encuentros donde pudimos visibilizar”, expresó. “Nos unimos y todo llevaba a un mismo fin: visibilidad y sensibilizar en la temática”, añadió.

“Por ello nació esta jornada, para poner en valor el gran trabajo que hacen muchísimas mujeres”, explicó.

Lo más empático que puede hacer una mamá que atravesó esa situación es acompañar y poner el corazón en ese proceso”, expresó.

También se refirió a los proyectos de ley presentados por ella y por Núñez: “Lo hicimos pensando en la familia y ahora un proyecto integral está siendo trabajado en la Comisión de Salud”, informó.

“Este tipo de políticas públicas queremos que queden para la posteridad, por eso tienen que ser abordadas a través de la legislación”, agregó.

“No se puede curar algo de lo que no se habla”, fue la frase con la que concluyó su discurso.

Arce, en tanto, contó: “A veces uno, en la rutina, no se da cuenta del dolor que no es atendido, y ese dolor no es sólo médico, sino que es un dolor psicológico, social”.

“Uno de los dolores más importantes que tiene una paciente con su familia es que le pregunten ‘¿Cómo está tu bebé?, ¿Cómo nació?’ y ahí tiene que dar la noticia de que el bebé no está…”, dijo.

Resaltó, además, la iniciativa legislativa que está en estudio y la importancia de que «se haga a través de una ley que contenga y que genere el espacio”.

“Esto también es salud: pensar en la familia, es algo pero tiene que abarcar a toda la provincia”, reconoció”. Y por eso agradeció el rol de la Legislatura: “porque la ley trasciende los gobiernos”, aseguró.

Consideró que, además del contexto hospitalario, esta iniciativa tiene que llegar a los centros de atención primaria de la salud: “Porque va a haber gente que va a consultar y tiene que ser contenida o derivada a este espacio”, señaló.

“La técnica, la medicina, no sirve si no la humanizamos”, concluyó.

Luego de la apertura se realizó la primera charla, sobre “Duelos Gestacionales y Perinatales: Identidad, Visibilización, Derechos y Acompañamiento. La mirada desde las Familias en Duelo”. Estuvo a cargo de la coordinadora del grupo de apoyo a pares y familias en duelo “Semillas del Corazón”, de Paraguay, y cofundadora de la Red Latina de Duelo Gestacional, Perinatal e Infantil, Patricia Coronel; la presidente de la fundación Ysapy, Mercedes López, y la mamá en duelo e integrante de esa misma organización, Romina Nosiglia.

La segunda charla, referida a “Duelo gestacional y perinatal en malformaciones congénitas” la dieron el cardiólogo infantil y presidente del Instituto de Previsión Social Misiones, Lisandro Benmaor, y el neurólogo Mario Barrera.

Finalmente, la tercera charla, “Abordaje del Duelo Perinatal”, estuvo a cargo de integrantes del equipo del Hospital Materno Neonatal del Parque de la Salud de Misiones: el licenciado en psicología Juan Pablo Brítez; la licenciada en enfermería Daiana Belén Villalba y la enfermera Alba Fabiola Ayala.