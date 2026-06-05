La FIFA definió el esquema de cruces y sedes para la Copa del Mundo 2026. La Selección Argentina disputará toda la fase de grupos en Estados Unidos y, según su ubicación final, tendrá recorridos diferentes rumbo a la final.

La Selección Argentina ya conoce los posibles escenarios que enfrentará en el Mundial 2026 una vez finalizada la fase de grupos. La FIFA confirmó el cronograma de cruces y las sedes que albergarán los encuentros de las distintas instancias del certamen que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Su debut será ante el seleccionado argelino en la ciudad de Kansas, mientras que los otros dos compromisos de la fase inicial se desarrollarán en Dallas.

En la previa, Argentina aparece como una de las favoritas para quedarse con el primer lugar de la zona. De concretarse ese escenario, iniciará la fase eliminatoria en Miami durante los 16avos de final. Posteriormente jugaría los octavos de final en Atlanta, regresaría a Kansas para disputar los cuartos y volvería a Atlanta en caso de alcanzar las semifinales. La final del campeonato se desarrollará en Nueva York.

Si el equipo argentino culmina en la segunda posición del Grupo J, su recorrido cambiará considerablemente. En ese caso, disputaría los 16avos de final en Los Ángeles, los octavos en Dallas, regresaría a Los Ángeles para los cuartos de final y volvería a Dallas si logra avanzar a las semifinales.

La mayor incertidumbre aparece en un eventual tercer puesto. Aunque tendría posibilidades de clasificación entre los mejores terceros, el destino de la Albiceleste dependería de una combinación de resultados y cruces, lo que incluso podría llevar al equipo a disputar encuentros en Canadá o México durante la etapa eliminatoria.

La fase de grupos marcará así mucho más que el acceso a las rondas decisivas. La posición final en la tabla determinará no solo los rivales que deberá enfrentar Argentina, sino también la logística, los traslados y las sedes que recorrerá en su intento por defender el título mundial obtenido en Qatar 2022.

Con Lionel Messi como capitán y Lionel Scaloni al frente del cuerpo técnico, la Selección buscará avanzar con autoridad desde el Grupo J para transitar el camino más favorable posible hacia una nueva final mundialista.