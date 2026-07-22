Los Cuentos de Alfred, uno de los clásicos más queridos del receso invernal en el Parque, tendrá este miércoles funciones a las 16 y 18 hs en el Teatro Lírico. La jornada sumará microteatro, muestras participativas, ciencia, tecnología, danza, lecturas y juegos para disfrutar en familia.

Hay personajes que regresan cada invierno y ya forman parte de la memoria afectiva del público, y Alfred, estrenado durante las vacaciones de 2017, es uno de ellos. El cuidador de una juguetería en la que muñecos y juguetes cobran vida volverá este miércoles al escenario del Teatro Lírico con Los Cuentos de Alfred, la obra musical infantil interpretada por el Ballet Folklórico del Parque del Conocimiento.

Con funciones a las 16 y 18 hs, que se repetirán el jueves, la propuesta despliega un universo de danza, imaginación y ternura, en el que las travesuras de Alfred transforman una noche cualquiera en una aventura mágica en medio de un gran despliegue visual. Las entradas se entregarán una hora antes de cada espectáculo en la Plaza Seca, hasta agotar el cupo.

Durante la tarde también continuará el ciclo de microteatro para infancias con El pez arcoíris conoce el mar profundo, un espectáculo breve de narración y títeres basado en el cuento de Marcus Pfister. La propuesta aborda la amistad, la solidaridad y la valentía y estará dirigida a niños y niñas de 3 a 5 años. Las funciones se desarrollarán entre las 16 y las 17 hs, tendrán una duración de 12 a 15 minutos y capacidad para 10 chicos con un acompañante. Para conocer la programación completa de la segunda semana de Vacaciones en el Parque, ingresá a https://www.parquedelconocimiento.com/index.php/vacaciones-en-el-parque

Un recorrido para mirar, jugar e imaginar

El Centro de Arte será otro de los puntos destacados de la jornada, con cuatro muestras que invitan a recorrer diferentes cruces entre arte, literatura, ciencia y tecnología. En la Sala Quino, HQ: Cuentos de esta Selva propone reencontrarse con Horacio Quiroga y con el paisaje de la selva misionera mediante juegos, recursos tecnológicos y actividades educativas para toda la familia.

La Cocina del Arte, en la Sala 1, abre una ventana hacia los procesos creativos de cuatro artistas misioneras. La gastronomía funciona aquí como metáfora para descubrir los ingredientes, materiales, decisiones y gestos que intervienen en la construcción de una obra.

En la Sala 2, Estación Conocimiento ofrece una experiencia participativa sobre el sistema solar, la evolución de la vida en la Tierra y los fenómenos astronómicos que nos rodean. Finalmente, Cuentos Visuales, en la Sala 4, reúne piezas originales de diferentes artistas y propone acercarse a la imagen como espacio de narración, pensamiento y descubrimiento. Las muestras podrán visitarse de 15 a 19 hs.

Arcilla, movimiento y nuevas experiencias

Desde el jueves, en el Centro de Convenciones, Artes del Fuego presentará Misión Selva, una propuesta sensorial inspirada en la flora y la fauna misionera. Tesoros de Barro estará destinada a niños y niñas de 6 a 12 años, mientras que Pichones del Monte recibirá a chicos de 2 a 5 años acompañados por una persona adulta. Ambas actividades tendrán turnos a las 15, 16 y 17 hs, con cupos limitados.

A las 16.30, la Plaza Seca será escenario de un taller de danza creativa del Ballet Clásico, abierto a niños y niñas sin experiencia previa. Mediante juegos, materiales didácticos y exploración corporal, la propuesta buscará despertar la creatividad y la imaginación, con la participación del payaso de El Circo.

Desde el jueves, Educar Lab Misiones funcionará de 15 a 18 hs con experiencias sonoras, ciencia, programación, pixel art, collage, música y actividades para aprender jugando. El Camión de Misiones Gamer, en tanto, estará disponible este miércoles de 15 a 19 hs.

La Biblioteca Pública de las Misiones acompañará la tarde con talleres, lecturas, juegos de ingenio, propuestas de braille, una zona gamer y actividades para adultos. Por su parte, el Observatorio Astronómico de las Misiones abrirá sus instalaciones desde las 16 hs, ofrecerá a las 17 el taller Aventura Estelar y, desde las 19, realizará observaciones astronómicas sujetas a las condiciones climáticas.

Las actividades generales se desarrollarán de 15 a 19 hs, mientras que el Observatorio permanecerá abierto hasta las 20. La Tienda de Arte de las Misiones acompañará la jornada en el mismo horario del Parque. Se recomienda concurrir con una botella de agua, que podrá recargarse en los puntos de hidratación disponibles.