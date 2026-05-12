Un equipo del Instituto Malbrán viajará a Ushuaia para determinar el origen del brote de hantavirus que afectó a nueve personas en el crucero MV Hondius, con tres fallecidos. La investigación se centra en la posible exposición a roedores durante actividades de observación de aves y busca identificar la fuente del contagio previo a la partida del buque.

Un equipo del Instituto Malbrán viajará a Ushuaia a partir del viernes para recabar más información y determinar cómo se originó el brote de hantavirus a bordo del crucero de expedición polar MV Hondius. El buque zarpó el 1° de abril de la ciudad fueguina y una pareja de ornitólogos neerlandeses desarrolló los primeros síntomas de la enfermedad en altamar.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) actualizó la cifra de pasajeros y tripulantes afectados a nueve, y confirmó que tres fallecieron. Entre ellos se encuentran Leo y Mirjam Schlperoord-Huisman, la pareja neerlandesa oriunda de Haulerwijk, quienes compartían la observación de aves y participaron en estudios de identificación de ejemplares en diversas partes del mundo. Esa actividad la habrían realizado durante su travesía por tierra y en el MV Hondius.

La OMS informó: “Las investigaciones sobre el historial de viajes y las posibles exposiciones del primer caso en la subregión del cono sur de América continúan y sugieren una posible exposición a roedores durante actividades de observación de aves. También se están realizando análisis de secuenciación viral que compararán la cepa Andes asociada con este brote con cepas que circulan en la Argentina, Chile y Uruguay, donde la enfermedad es endémica”.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) complementó la explicación de la OMS una vez finalizada la evacuación del buque en Tenerife, islas Canarias. El ECDC señaló: “La reciente secuenciación genética del virus sugiere firmemente que las muestras de pasajeros analizadas están vinculadas a la misma fuente original de infección. La información genómica también muestra que el virus involucrado en el brote es similar a los virus andinos que ya circulan en Sudamérica, y no se trata de una nueva variante. Actualmente, no hay evidencia de que esta variante se propague con mayor facilidad o cause una enfermedad más grave que otros virus andinos”.

Investigación en la Patagonia

En el sur, tanto Chile como la Argentina comparten la presencia de Andes Sur, el único de los virus hanta descriptos hasta ahora con potencial de transmisión interpersonal. Esa variante se mencionó durante una reunión entre autoridades del Ministerio de Salud de la Nación e integrantes de la Administración Nacional de Laboratorios y de Institutos de Salud (Anlis-Malbrán) con los directores de Epidemiología de los ministerios provinciales. La cartera nacional coordinó con la OMS la entrega de 2500 kits diagnósticos y aislamientos de la variante endémica en la Patagonia para el trabajo que realizan laboratorios de Países Bajos, Reino Unido, Senegal, España y Sudáfrica. El Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica confirmó la enfermedad a bordo del MV Hondius como hantavirus y, junto con los Hospitales Universitarios de Ginebra (Suiza), identificaron que se trataba de la variante Andes mediante secuenciación genómica y prueba de PCR.

El Ministerio de Salud fueguino comunicó: “Tierra del Fuego no tiene presencia de hantavirus y no ha registrado casos desde que esta enfermedad se incorporó a los eventos de notificación obligatoria en nuestro país, en 1996. Su provincia vecina, Santa Cruz, no registra casos desde hace 7 años”. Sobre la presencia del ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus), reservorio conocido del virus hanta en la zona de bosques andinos patagónicos, admitieron que existen registros de la existencia “en debate entre científicos” de una subespecie (O. longicaudatus magallanicus). “Hasta el momento, se desconoce su real potencial como reservorio natural de este virus”, agregaron.

Aunque surgió la versión de que la pareja neerlandesa había concurrido a un basural cerca de Ushuaia para observar un ave carroñera, guías locales reconstruyeron que existen otros puntos en el circuito ornitológico, como el Parque Nacional Tierra del Fuego, la costa atlántica y la navegación por el canal Beagle. En el parque nacional existen registros validados sobre la presencia de las tres especies. Ninguna de estas se alimenta de carroña o basura, sino que prefiere semillas, frutos o caña colihue de bosques y áreas con arbustos.

La palabra de los expertos

Raúl González Ittig, investigador independiente en el Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA) del Conicet, explicó: “La presencia del virus Andes en roedores se pudo probar en Neuquén, Río Negro y Chubut. En Tierra del Fuego no habría ratones infectados ni casos humanos hasta el momento. Que esté presente el ratón colilargo no significa que haya contraído el virus. En las poblaciones, no llega al 10% la cantidad de ejemplares que pueden tener el virus en las zonas donde el Andes Sur está presente”.

González Ittig consideró “absolutamente improbable” que estas especies hayan estado cerca de un basural. “Va en contra de su biología”, indicó. Los ratones colilargos, varias especies del género Oligoryzomys, son reservorios de varios genotipos del virus hanta distribuidos en el país. Si se infecta, según refirió González Ittig, puede seguir eliminando partículas virales al ambiente por mucho tiempo. Del Andes, “el único reservorio natural es el ratón colilargo del sur”, diferenció. Las otras especies, como la olivácea o de pelos largos, pueden infectarse y transmitir la enfermedad, pero por un período muy corto. Esto ocurre, según explicó el investigador, porque el sistema inmunológico de esos roedores desarrolla anticuerpos que eliminan el virus y eso impide que lo transmitan al ambiente. Por eso, aclaró que no se lo considera un reservorio, sino que se habla de una infección secundaria en esas especies. “A nivel epidemiológico, su aporte a que las personas enfermen es insignificante con respecto del colilargo”, precisó González Ittig. Además, diferenció: “Hay que diferenciar entre la distribución territorial de la especie y la del virus. Estos roedores están presentes desde Neuquén a Tierra del Fuego, pero el virus Andes lo está hasta Chubut”.

El investigador, que tiene experiencia en la captura de ratones en zonas con hantavirus, manifestó que es “mucho más probable” que la pareja que enfermó primero en el crucero haya contraído la infección en el sur de Chile o de Argentina continental, al hacer senderismo en bosques andinos patagónicos. En Uruguay, en cambio, es “poco probable” que ese haya sido el caso porque “son otros los genotipos virales” identificados en ese país. “Como hubo contagios en el buque, todo apunta más hacia el sur chileno o Neuquén, Río Negro y Chubut”, concluyó.

En conferencia de prensa, Olivier Le Polain, jefe de la Unidad de Epidemiología y Análisis para Respuesta del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, anticipó que en las próximas semanas esperan que sigan apareciendo otros casos a partir del brote en el MV Hondius. “No esperamos que todos enfermen, pero sí los que estuvieron expuestos a los primeros casos. Pueden pasar seis u ocho semanas hasta que la enfermedad dé síntomas. El período de incubación del hantavirus es muy prolongado, a partir de dos o tres semanas después de la exposición”, refirió. El funcionario de la OMS planteó que las preguntas pendientes son cómo se dio la transmisión del virus y cómo lo contrajeron los primeros casos, y si varía la evolución clínica de los afectados con respecto a brotes anteriores, como el de Epuyén en 2018-2019.