El puesto de Ole-Gunnar Solskjaer al frente del Mancheser United es cada vez más complicado y en el equipo británico tienen al apuntado para reemplazarlo: Zinedine Zidane. El asunto es que el ex DT del Real Madrid puso una condición que podría involucrar a Cristiano Ronaldo.

Según informó el diario The Mirror, el pedido del francés se centra en que su deseo es asumir el cargo, pero recién a partir de la temporada 2022-2023 para comenzar con el proceso desde cero y no continuar con algo que él no proyectó.

El problema sobre este asunto es que, a pesar de que el portugués es uno de los factores por el que los Diablos Rojos tentaron a Zidane, hay fuertes rumores de que estaría dispuesto a abandonar el club a final de temporada si no se logra la clasificación a la Champions League.

Otro medio, el Daily Mail, señaló al técnico del Leicester Brendan Rodgers como otro de los candidatos. Sin embargo, aseguran que su salida del equipo que ahora dirige no se daría hasta el final de la temporada, algo muy parecido a lo que sucede con Zidane.