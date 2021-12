Es hora de «pensar potencialmente en la vacunación obligatoria dentro de la Unión Europea» y mantener un debate, dijo este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante una rueda de prensa.

Al ser preguntada por su posición sobre la vacunación obligatoria, después de que Grecia impusiera una multa de 100 euros (unos US$ 113) a los mayores de 60 años que sigan sin vacunarse a mediados de enero, von der Leyen dijo que es «pura competencia de los Estados miembros». «Por lo tanto, con respecto a eso, no me corresponde dar ningún tipo de recomendación».

«Si me preguntan cuál es mi posición personal. Hace dos o tres años, nunca habría pensado en presenciar lo que vemos ahora, que tenemos esta horrible pandemia, tenemos las vacunas, las vacunas que salvan vidas, pero no se están utilizando adecuadamente en todas partes».

«Y por lo tanto, estos costos, por supuesto, es un enorme costo de salud que viene».

«Si miramos las cifras, ahora tenemos el 77% de los adultos de la Unión Europea vacunados, o si tomamos toda la población, es el 66%. Y esto significa que 1/3 de la población europea no está vacunada. Son 150 millones de personas. Esto es mucho», afirmó

«No todos y cada uno pueden ser vacunados, por lo que hay niños muy pequeños, por ejemplo, o personas con condiciones médicas especiales, pero la gran mayoría podría», añadió.

«Y por lo tanto, creo que es comprensible y apropiado liderar esta discusión ahora. Cómo podemos fomentar y pensar potencialmente en la vacunación obligatoria dentro de la Unión Europea, esto necesita ser discutido. Esto necesita un enfoque común, pero es un debate que creo que hay que liderar», dijo.