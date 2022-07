El Polideportivo Ernesto «Finito» Gehrmann será el escenario de una velada de boxeo que reunirá a deportistas de Posadas y Tierra del Fuego. Este viernes, desde las 20:00 hs, ocho peleas se desarrollarán lo que generará la celebración de una competencia apta para fortalecer el nivel de cada pugilista.

En este sentido, la Municipalidad de Posadas, la Comisión Municipal de Box y la Asociación Misionera de Boxeo invitan a este espectáculo. La entrada tendrá un costo de $200 en tanto que los boxeadores con licencia, ingresarán gratis.

* *Cronograma de la Velada*

*Exhibición*:

– Hasta 75 kg. Diego Figueredo (Gym Verdún) vs. Javier Vera (Félix Albrecht).

– Hasta 61 kg. Ignacio Bladillo (Gym Verdún) vs. Santiago Mancuello (Gym Verdún).

– Hasta 50 kg. Vergara Gustavo (Escuela Municipal de Cirilo Báez) vs. Matías Bustamante (Gym Verdún).

*Peleas*:

– Hasta 66 kg. Machado Cristián (Team Paredes) vs. Bruno González (Club Boxeo Fin del Mundo).

– Hasta 68kg. Nicolás Melo (Team Paredes) vs. Jonathan Flores (Club Boxeo Fin del Mundo).

– Hasta 85 kg. Santiago Britez (Yaguareté Box) vs. Santiago Pérez (Team Andino).

*Fondo*

– Hasta 54 kg. Lautaro Cuellas (Team Andino) vs. Cristián Medina (Club Boxeo Fin del Mundo).

– Hasta 145 kg. Claudio “King Kong” Gutiérrez (Escuela Municipal de Félix Albrecht) vs. Iván “El Chino” Albrecht.