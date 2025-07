Leandro N. Alem, San Javier, Mojón Grande, Dos Arroyos, Almafuerte, Gobernador López y Arroyo del Medio serán el escenario de la 5ª fecha del Campeonato de Rally Argentino Pirelli y de la Copa Misiones. Ambas competencias se correrán del 4 al 6 de julio y son organizadas por la Asociación Misionera de Pilotos y Navegantes de Rally (AMPyNaR) y los Municipios, con el apoyo del Gobierno de la provincia. Participarán en total, 42 competidores de todo el país y se espera una masiva convocatoria de público y un fuerte impacto en la economía regional.

Esta mañana, el gobernador Hugo Passalacqua encabezó el lanzamiento oficial de la 5ª fecha del Campeonato de Rally Argentino Pirelli y de una nueva edición de la la Copa Misiones, que se disputarán de manera simultánea del 4 al 6 de julio con sede en las localidades de: Leandro N. Alem, San Javier, Mojón Grande, Dos Arroyos, Almafuerte, Gobernador López y Arroyo del Medio.

En esta 5ª fecha, organizada por la AMPyNaR y autoridades de los diferentes municipios, con el apoyo del Gobierno de Misiones, participarán 42 competidores de todo el país.

En tanto, la Copa Misiones, organizada también por AMPyNaR, está destinada exclusivamente a pilotos misioneros, quienes podrán correr por los mismos caminos y compartir jornada con los equipos nacionales del Rally Argentino. Se trata de la tercera edición de esta competencia, luego de las realizadas en 2014 y 2015.

Al respecto, Passalacqua aseguró: “Este Rally en el que el Gobierno de la provincia colabora humildemente, genera recursos para todos, no solamente para esos pueblos que participan de forma directa del circuito, sino también para todos los misioneros, porque ese dinero circula por toda la provincia y genera empleo y movimiento económico”.

“Sí bien es un deporte y un espectáculo, también es un activador de la economía de la provincia de Misiones, por eso le ponemos tanto énfasis, sobre todo en este momento tan difícil que estamos atravesando. Es orgullo que Misiones encuentre en el turismo, el deporte y el entretenimiento, un gran apalancamiento de su economía”, agregó el mandatario provincial.

A su vez, manifestó: “Quiero felicitar a los pilotos, que son las estrellas que ponen su cuerpo y su pasión al servicio, no solo del deporte, sino también del espectáculo en el que se convierte esto. También a la AMPyNaR y a mis queridos amigos intendentes porque preparar un circuito complejo como necesita un rally, es un esfuerzo de mucho tiempo”, señaló también. “Y quienes no son aficionados de este deporte, quiero invitarlos a que no se pierdan esta competencia, realmente vale la pena, es una experiencia digna de ser vivida y lo podrán hacer dentro de la provincia de Misiones”, puntualizó.

DOS JORNADAS A PURA VELOCIDAD POR CAMINOS MISIONEROS

El Rally estará dividido en dos etapas bien diferenciadas: el sábado se correrá en San Javier y Mojón Grande, mientras que el domingo la acción se trasladará a Leandro N. Alem, Dos Arroyos y Almafuerte. Algunos tramos del recorrido serán completamente nuevos y nunca antes utilizados en fechas oficiales.

El cierre será con el esperado Súper Prime en el Kartódromo de Alem, un circuito mixto de asfalto y tierra que fue reacondicionado durante los últimos meses con obras de emparejamiento y la marcación de 550 metros adicionales. El polideportivo Ricardo Balbín será el centro operativo del evento, albergando el parque de asistencia, la largada simbólica y la prueba final del domingo.

La actividad comenzará el viernes 4 con el shakedown a partir de las 11:30 y continuará por la noche con la firma de autógrafos, show en vivo de música de los pilotos desde las 20:00 en el polideportivo municipal. El sábado se correrán tres pruebas especiales, que se repetirán por la tarde, totalizando 71,08 kilómetros cronometrados. El domingo, la segunda etapa incluirá seis tramos distintos y finalizará a las 13:51 con el Súper Prime, antes de la ceremonia de premiación prevista para las 14:30.

Durante el lanzamiento el presidente de AMPyNaR, Luis Da Luz, expresó: “Queremos agradecer a todos los que hacen posible que en Misiones podamos vivir un espectáculo de primer nivel como este. Desde el año pasado venimos trabajando con mucha dedicación para que esta fecha se consolide en el calendario nacional”.

Por su parte, el piloto misionero, Maximiliano Izanvizaga señaló: “Agradezco al Gobierno provincial y a los municipios por el esfuerzo conjunto y el trabajo a contrarreloj que se hizo para que todo esté listo. Realmente estamos muy contentos y agradecidos con todos los que lo hicieron posible”. “Gracias a los intendentes de todos los municipios involucrados por sumarse a esta hermosa pasión que es el automovilismo. Misiones viene avanzando muy bien con varios campeonatos en este sector, y en ese sentido estoy muy contento y orgulloso de ser misionero”, aseguró.

TURISMO DEPORTIVO Y DESARROLLO REGIONAL

La llegada del Rally Argentino a Misiones por segundo año consecutivo posiciona a la provincia como sede consolidada del automovilismo nacional. Se espera la llegada de más de 10 mil visitantes durante el fin de semana, con impacto directo en la ocupación hotelera, el comercio y los servicios locales.

“El año pasado tuvimos una convocatoria muy importante, y este año redoblamos la apuesta: llegan más equipos, más pilotos y más innovación. En la fecha anterior se registraron más de 10 mil personas durante el fin de semana, y este año esperamos duplicar esa cifra. Es importante recordar que se trata de un espectáculo gratuito y abierto para toda la comunidad”, manifestó al respecto el intendente de Leandro N. Alem, Matías Sebely.

En tanto, el intendente de San Javier, Matías Vilchez señaló: “Este fin de semana es para que la gente disfrute. Aprovecho la presencia del gobernador para agradecer porque sin el acompañamiento del Gobierno provincial, para nosotros los intendentes sería imposible traer este rally nacional y cumplir un sueño compartido por todos”.

“Muchas veces es difícil para una familia viajar hasta Córdoba o a otras provincias para ver una carrera como esta. Hoy tenemos el privilegio de recibir por segunda vez al Rally Argentino en San Javier, y eso nos llena de orgullo. Si bien es un deporte con una base de fanáticos, lo disfruta toda la comunidad: la gente de la colonia, de las zonas más urbanas y de toda la provincia”, agregó. “Este fin de semana Misiones será el epicentro del automovilismo en Argentina”, afirmó por último.

También participaron del lanzamiento de este evento deportivo el presidente de la FeMAD, Carlos Nunes Velloso; la intendenta de Almafuerte, Celia Smiak; el intendente de Gobernador López, Rubén Golot; la intendente de Mojón Grande, Adrián Solís; el intendente de Dos Arroyos, Rosario Becker, el piloto de Neuquén, Nicolás González y el piloto, Hugo Espínola.