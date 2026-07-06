Una camioneta perteneciente a una empresa de maquinarias despistó este lunes por la tarde y cayó a un barranco en el barrio Hermoso de Jardín América. El conductor, un hombre de 28 años, resultó ileso y el siniestro dejó únicamente daños materiales.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hecho ocurrió cerca de las 16 horas sobre las calles Canadá y Honduras, cuando el conductor de una Toyota Hilux perdió el control del vehículo al intentar cruzar un puente.

Como consecuencia, la camioneta despistó y terminó en un barranco. Efectivos policiales constataron que no hubo personas lesionadas y realizaron las actuaciones correspondientes.