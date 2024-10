Estudiantes del Bachillerato Orientado Provincial 13, de Posadas, de la Escuela 849 de Santa Helena y de la Escuela 305 “Fragata Hércules” de Oberá, vivieron una experiencia especial en la Legislatura misionera. Durante el recorrido, los jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer el emblemático «Embajador Legislativo» y el histórico Recinto de Sesiones.

Los diputados provinciales Rolando Roa y Alicia Zalesak recibieron a los visitantes con un cálido saludo y les desearon un recorrido productivo.

Entre las actividades destacadas, los estudiantes interactuaron con el asistente virtual ‘Legis’, programándolo desde una computadora. También disfrutaron de material audiovisual que explicaba de manera didáctica la labor parlamentaria. En el Recinto de Sesiones, además de interiorizarse acerca de la historia del lugar, participaron en una actividad recreativa con el popular juego Kahoot!, lo que sumó un toque lúdico a la jornada.

Las impresiones al finalizar el recorrido reflejaron el impacto positivo de la experiencia. Patricia Closs, docente del BOP 13, comentó: «Las explicaciones fueron claras y precisas, lo cual es ideal para la materia que enseño, Ética y Derecho, porque aborda el tratamiento de las leyes”. A su vez, subrayó lo innovador del enfoque: «Ayuda mucho al aprendizaje desde una perspectiva distinta”.

El estudiante Alejandro Fariña expresó su entusiasmo: «Fue mi primera vez conociendo este lugar, me encantó la tecnología del recinto”. Por su parte, Mirta Irrazábal, vicedirectora de la Escuela 849, destacó el valor de la experiencia para los jóvenes: «Una cosa es estudiar desde un libro, y otra muy diferente es vivenciarlo. Esto fortalece de manera única el aprendizaje de los chicos”.

Entre las estudiantes, Julieta Carmona confesó haberse sorprendido: «Pensaba que solo iban a hablar de temas legislativos y que sería aburrido, pero me divertí mucho, especialmente con el Embajador Legislativo. Me sorprendió lo completo que es el camión. Además, la historia del recinto y el mural me encantaron”.

Por su parte, Mathías Salguero, docente de la Escuela 305, consideró que fue “un buen recorrido, muy interesante, en el que los chicos pudieron conocer y apreciar de otra manera lo que aprendieron en el aula”. “Es un contenido didáctico muy productivo. También se usaron herramientas tecnológicas, y me pareció muy didáctico, ingenioso y útil para ellos”, agregó.

Salguero se refirió también a la manera en que los niños fueron guiados en la visita y resaltó: «Lo que hicieron en el recinto fue genial. Mostraron paso a paso con videos, explicaciones e imágenes, y eso fue muy significativo para los chicos”.

Sonia Schuster, maestra de grado de la Escuela 305, también compartió su perspectiva: «Es importante que los chicos sepan cómo funciona nuestro Estado provincial, especialmente la parte legislativa, que no siempre pueden observar de cerca. No es lo mismo leerlo en un libro que vivirlo en persona”.

Subrayó también la relevancia de la experiencia para los estudiantes: «Si vienen con los padres, no pueden tener esta vivencia. Sólo la experimentan cuando están con su grupo de compañeros”. En cuanto al impacto de la visita en los alumnos, concluyó: «Es una experiencia inolvidable, porque no la van a vivir en otro momento”.