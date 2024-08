De esta manera se expresaba una de las estudiantes que participó, junto a sus compañeros y docentes del Instituto Adventista Alta Gracia de Posadas, de la visita guiada ofrecida por la Cámara de Representantes. Durante el recorrido conocieron el Recinto de Sesiones y el Embajador Legislativo, además los visitantes tuvieron la grata oportunidad de conocer a la diputada provincial Alicia Zalesak y a la secretaria legislativa del Centro del Conocimiento Parlamentario, Patricia López.

El objetivo es que los estudiantes aprendan sobre la historia del lugar y que conozcan el trabajo de los legisladores provinciales. Luego de la visita tanto docente como estudiantes dieron sus declaraciones acerca del recorrido.

La profesora Dionisia Mendoza explicó que es la primera vez y que el recorrido fue interesante e interactivo porque «los chicos pudieron participar y aprender mucho».

«La experiencia que ellos tuvieron hoy les da una visión distinta de lo que es la actividad dentro de la Cámara de Representantes y también las actividades de extensión en la comunidad», comentó la docente.

El estudiante Francisco Andrada dijo: «Me gustó mucho la visita porque me imaginé que íbamos a ver solo el Recinto de Sesiones, no imaginé que nos iban a llevar a un camión con mucha tecnología, eso me sorprendió, así como la obra de arte que hay en el lugar».

Su compañera Aldana Rodríguez coincidió al sorprenderse con la visita y dijo: «la verdad es que fue una experiencia muy linda, muy divertidas las actividades. Poder conocer a ‘Legis’ fue excelente, además las explicaciones que dan aquí son muy lindas y te dan ganas de volver siempre».

El estudiante Nicolás Charón explicó: «La visita guiada es excelente, me sorprendió bastante porque no me esperaba que fuera tan detallado en detalles de historia y todo eso, me encantó el mural que hay en la Cámara, todo el significado que tiene, cómo lo hicieron. Toda la parte de programación me interesó bastante».