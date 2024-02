Pasado el mediodía se reanudó la sesión especial tras el cuarto intermedio de anoche. En el inicio del debate, Cecilia Moreau (UP) apuntó contra el titular de la Cámara, Martín Menem (LLA), quien terminó cortándole el micrófono. También hubo fuertes quejas por el operativo de seguridad realizado el día de ayer. El objetivo del oficialismo es aprobar en general el proyecto, mientras continúan las negociaciones sobre los artículos en particular

El diputado Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, anticipó su voto en contra

A su turno, el diputado de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, enumeró los motivos por los cuales no apoyará el proyecto de ley impulsado por el oficialismo y ratificó su voto en contra del paquete de medidas.

“Nuestra Constitución Nacional establece que el progreso económico tiene que ser con justicia social. Solo hay libertad si se combina con la igualdad y la fraternidad. Es más, yo creo que la igualdad es el corazón del sistema democrático. Lo dice nuestra Constitución Nacional y por si cabe alguna duda también lo dice nuestro himno: ‘Oíd el ruido de rotas cadenas, ved en el trono a la noble igualdad’. Por estos valores voy a votar en contra de la Ley Ómnibus”, dijo el legislador.

Germán Martínez reaccionó frente a una frase que había expresado el diputado aliado a la Casa Rosada en una entrevista televisiva

El segundo día de debate de la Ley Bases en la Cámara de Diputados comenzó con duras exposiciones de legisladores a través de cuestiones de privilegio. Uno de los referentes que pidió la palabra fue Germán Martínez, presidente del bloque de Unión de la Patria, donde se encuentran englobado los dirigentes que responden al liderazgo de Cristina Kirchner.

El fuerte cruce entre Martín Menem y Cecilia Moreau

En el reinicio de la sesión, uno de los fuertes cruces se dio entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su antecesora, Cecilia Moreau. La legisladora de Unión por la Patria estaba cuestionando los dichos de Damián Arabia, y solicitaba que no fuera tomado como una cuestión de privilegio.

En ese momento, la diputada se dirigió directamente a quien preside la sesión: “A usted presidente, no todo tiene que ver con las formas y con el tiempo, usted también tiene que hacer valor el rol de los fueros… Se lo digo porque lo votamos todos. A mí me lo dijeron durante años”.

Fue en ese momento cuando Menem, que intentaba llamar a la cámara a la diputada, decidió cortarle el micrófono, ya que la representante peronista continuaba a viva voz.

“Diputada, estoy hablando yo. Le pido por favor, guardemos las formas y continúe. No nos insultemos entre nosotros, es igual para todos”.

"Nunca le paré el micrófono a un diputado, salvo cuando profirieron improperios a otros. A Fernando Iglesias sí. No corte el micrófono, señor presidente. Usted no es cárcel o bala, usted es el presidente de la Casa de la democracia", cerró Moreau.

La funcionaria utilizó sus redes sociales para resaltar la figura de Patricio Chazarreta, quien recibió un golpe de puño ayer durante la manifestación de partidos de Izquierda mientras se debatía la Ley Ómnibus

Diana Mondino, canciller argentina

Con un reconocido meme, la canciller Diana Mondino defendió hoy al simpatizante de La Libertad Avanza que fue agredido ayer en la Plaza del Congreso durante una manifestación de partidos de izquierda y movimientos piqueteros, mientras se debatía en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley Ómnibus, y lo comparó con Eduardo Belliboni, dirigente social que también fue protagonista de un incidente con las fuerzas de seguridad.