El ministro del Agro expresó su profunda preocupación por la actualidad que atraviesa el sector yerbatero. Cuestionó la apertura de importación de yerba mate que afecta a los productores locales. Ayer la Cámara baja recibió a referentes del sector de Misiones.

Los yerbateros solicitaron en el Congreso que se frene la importación masiva y se regule el mercado. En este contexto, el ministro del Agro y la Producción de Misiones, Facundo López Sartori, dialogó con el programa El Periodista de Canal 12y se refirió al complejo panorama que atraviesa el sector yerbatero tras la desregulación de este mercado y que impacta en la economía regional.

En primer lugar, el ministro contó que plantearon ante las comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Economía y Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados de la Nación la crisis que atraviesa actualmente el sector yerbatero de la provincia. “La preocupación es la apertura de importaciones de yerba mate desde Brasil y Paraguay. Esto significa que no se compra el producto a los productores de la provincia. Afecta a nuestro mercado”, dijo.

En el mismo sentido, indicó que “fuimos a gestionar y dialogar, porque las importaciones de yerba nos condicionan muchísimo. Son más de 13 mil familias afectadas, nosotros somos la provincia minifundista por excelencia y tenemos la población rural más importante del país”.

Sostuvo que el ordenamiento que se necesita en el mercado yerbatero “es una demanda que estamos buscando, hoy no sabemos cuánto sale la yerba, entonces estamos en un proceso de injusticia. No me parece bien para alguien que trabaja con la materia prima, en el suelo, donde ese producto final que tiene un precio y el productor no participe ni siquiera del 10% de lo que se comercializa”.

Sartori dijo que ante esta posición de desigualdad tampoco la rigurosidad del “control sanitario de nuestra yerba no es la misma que Paraguay y Brasil. Nosotros tenemos una yerba de calidad y muchas de ellas orgánicas, por eso me parece muy importante defender al pequeño productor”.

En cuanto al panorama venidero de esta cadena productiva que atraviesa un momento complicado en varios frentes al mismo tiempo, señaló que “el gobernador Hugo Passalacqua fue muy claro en el reclamo a Nación. El mercado podría regularse y los economistas que trabajan en ello saben la necesidad de marcar un orden. No perdemos la esperanza de que el mercado tenga un ordenamiento, es una necesidad y hay que salir a luchar”, aseveró.

Ante este panorama, la Provincia trabaja en nuevas herramientas para responder a los yerbateros. “Estamos cada vez más cerca del molino de Andresito para que pueda competir y sea el más grande del país como centro acopiador. El gobierno viene haciendo un trabajo enorme para los pequeños productores y el gobernador anunciará próximamente buenas noticias para el sector”.