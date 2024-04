Desde el pasado sábado entraron en circulación nuevas líneas de transporte urbano. Corresponden a la empresa Transporte San José S.A. Unión Transitoria._

La ciudad de Posadas cuenta con un nuevo prestador de servicio de transporte urbano de pasajeros. Tras cumplir con lo dictado en la Carta Orgánica y reunir los requisitos en la licitación, Transporte San José fue adjudicada para la explotación de seis líneas del Sistema Integrado de Transporte Urbano y Metropolitano.

En ese sentido, las nuevas líneas y sus ramales respectivamente son:

LÍNEA 300 (Ex línea 11)Ramal: Centro CívicoRamal: Parque de la SaludRamal: Nocturno. LÍNEA 304 (Ex línea 26)Ramal: Itaembé GuazúRamal: Parque de la SaludRamal: Itaembé Guazú Nocturno LÍNEA 307 (Ex línea 14)Ramal: ItuzaingóRamal: Santa Cruz LÍNEA 308 (Ex línea 16)Ramal: Almirante BrownRamal: Nocturno LÍNEA 309 (Ex línea 23)Ramal: Centro de FronteraRamal: Parque de la SaludRamal: Parque de la Salud Nocturno LÍNEA 310 (Ex línea 28)Ramal: 508 ViviendasRamal: Nemesio Parma



Se remarca que las unidades son completamente nuevas, todas con aire acondicionado y rampas para personas con discapacidad. Asimismo, tienen instalados los sistemas de cobro correspondientes, validadores de pago del boleto electrónico SUBI y SUBE Misionero.