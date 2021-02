Un biólogo y matemático realizó el cálculo luego de que le consultaran acerca de esto y no supiera la respuesta. Según el especialista, hay dos trillones de partículas de virus en el mundo en cualquier momento, que se traducen en apenas 120 ml

¿Una pileta entera o apenas en una cucharadita? Ninguna de las dos: una lata de Coca-Cola, y con espacio de sobra. Así respondió el profesor británico Christian Yates a su esposa, luego de discutir cuál sería el espacio que ocuparía el coronavirus (Covid-19) de todo el mundo. La respuesta, obviamente, no fue aleatoria; sino producto de estrictos cálculos del científico, luego de que le preguntaran acerca de esto.

El sorprendente dato también asombró al especialista, ya que descubrió que algo tan pequeño como eso puede poner en peligro a toda la humanidad.¿Cómo llegó a esta conclusión? Todo comenzó cuando un locutor del programa More or Less de BBC Radio 4 le preguntó cuánto espacio ocuparía todo el coronavirus del mundo. En ese momento, Yates contestó que no sabía, pero se dispuso a encontrar la respuesta.

«Mi esposa sugirió que sería del tamaño de una piscina olímpica. ‘Eso o una cucharadita’, dijo. ‘Por lo general, es uno u otro con este tipo de preguntas'», recordó el especialista sobre el diálogo que mantuvo con su mujer acerca del interrogante. Luego de esa conversación, se dispuso a averiguar el número mediante tres ejes básicos:

La cantidad de partículas de Sars-CoV 2 que hay en el mundo La carga viral de las personas infectadas La cantidad de partículas de virus que las personas albergan en los distintos momentos de la infección

Para el primer eje, consultó las estadísticas de Our World in Data, que arrojó que medio millón de personas dan positivo todos los días. «Sin embargo, sabemos que muchas personas no se incluirán en este recuento porque son asintomáticas o eligen no hacerse la prueba, o porque las pruebas generalizadas no están disponibles en su país», recordó Yates.

Por esto, decidió utilizar los modelos estadísticos y epidemiológicos del Instituto de Métricas y Evaluaciones de la Salud,. que estima que el número real de personas infectadas cada día es más de 3 millones.

Para el segundo punto, explicó que «la cantidad de virus que cada una de las personas actualmente infectadas lleva consigo (su carga viral) depende de cuánto tiempo hace que se infectaron». Por eso,estableció distintas variables según las diversas etapas de infección.

Por último, sobre la cantidad de partículas de virus que las personas albergan en cualquier momento de la infección utilizó datos de un estudio no publicado que calcula que «las cargas virales máximas oscilan entre mil millones y 100 mil millones de partículas de virus».

De esta manera, llegó a la conclusión de que «cuando sumas todas las contribuciones a la carga viral de cada uno de los 3 millones de personas que se infectaron en cada uno de los días anteriores (asumiendo que esta tasa de 3 millones es aproximadamente constante), encontramos que hay aproximadamente dos trillones (2×10¹⁸ o dos billones de billones) de partículas de virus en el mundo en cualquier momento».

El tamaño real del coronavirus

«Parece un número realmente grande, y lo es. Es aproximadamente el mismo número que el de granos de arena en el planeta«, dijo Yates. Sin embargo, advirtió que las partículas del SARS-CoV-2 son extremadamente pequeñas, entre 80 y 120 nanómetros, es decir, aproximadamente 1,000 veces más delgado que un cabello humano.

De esta manera, da un volumen total de aproximadamente 120 mililitros (ml).»Resulta que el volumen total de SARS-CoV-2 estaba entre las estimaciones aproximadas de mi esposa de una cucharadita y la piscina. Es asombroso pensar que todos los problemas causados por el virus durante el último año como la interrupción de la normalidad y la pérdida de vidas humanas fueron ocasionados por una parte de lo que, sin duda, sería la peor bebida de la historia«, concluyó el especialista.