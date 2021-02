El presidente dejó afuera a su vice de una reunion de gabinete y agudiza la tensión con una parte del ala militar.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro y su vice, Hamilton Mourao, pasan por el peor momento de su relación. Según publicó Folha, Mourao no fue invitado a una reunión de gabinete en el Palacio Planalto en el que participó todo su equipo.

Bolsonaro convocó al encuentro de manera individual para evitar el Consejo de gobierno del que participa su vice. Consultado por la ausencia, el general dijo: «No me invitaron, no me llamaron. Entonces, creo que el presidente pensó que mi presencia era innecesaria. Eso es todo. No me molesta, no».

Un día antes, en una entrevista con TV Bandeirantes, se le preguntó a Bolsonaro sobre la relación con el vicepresidente y comparó su relación con la de un yerno con su suegra. «Está bien. Hubo un evento aquí abajo, intercambiamos sonrisas. Y está bien, está bien con Mourão allá. Después de todo, el vice es como una suegra. Es de por vida», ironizó el presidente.

Si bien Mourao siempre se mantuvo leal al presidente en momentos de crisis, la tensión con el bolsonarismo no es nueva. Además de la desconfianza del jefe de estado por algunas declaraciones en que su segundo se diferenció, sus hijos también han planteado críticas.

No me invitaron (a la reunión de gabinete), no me llamaron. Entonces, creo que el presidente pensó que mi presencia era innecesaria. Eso es todo. No me molesta.

«Lo que está causando bastante ruido son las sucesivas declaraciones del vice en forma contraria al presidente», dijo el diputado Eduardo Bolsonaro el 24 de abril de 2019. En la misma sintonía, Carlos Bolsonaro llegó a compartir un video en donde se acaba a Mourao de traidor.

El más beligerante es el pastor y diputado Marco Feliciano quien llegó a pedir el juicio político contra Mourao por «comportamiento indecoroso».

Según reporta Folha, desde el año pasado Bolsonaro ha tratado a Mourão como un oponente a su gobierno. El presidente evita consultar a los militares sobre temas estratégicos, rara vez lo recibe para una audiencia privada e indirectamente rechaza las declaraciones públicas.

Otro de los motivos del vacío de Bolsonaro tiene que ver con las elecciones de 2022 en donde la intención del mandatario es prescindir de Mourao como compañero de fórmula. La alianza con el centro es clave y los nombre que se barajan con ACM Netto, presidente de Demócratas que permitió la victoria de Arthur Lira en la Cámara de Diputados e inclusive el propio titular de la Cámara baja.

Como mecanismo de compensación, se evalúa una candidatura a Senador en Río Grande do Soul en donde general encabezó el Comando Militar Sur.

Los ánimos en el gabinete están caldeado por la posibilidad de un desembarco de dirigentes del Centrao al Ejecutivo pero Bolsonaro se encargó de confirmar que eso no será así incluso se especula que Onyx Lorenzoni será trasladada de Ciudadanía a la Secretaría General y mantendrá a Tereza Cristina (Agricultura) y las cuestionados Ernesto Araújo (Relaciones Exteriores) y Eduardo Pazuello (Salud).

La agenda parlamentaria también colisiona con los intereses del número 2. Uno de las prioridades del gobierno es avanzar con la utilización de las tierras del Amazonas para negocios privados y eso complica la relación con los gobernadores.

Un académico que trabaja codo a codo con los militares confió a LPO que «la relación entre ambos es muy difícil desde el inicio del gobierno pero empeoró durante el 2021. La popularidad de Bolsonaro cayó por el fin del Auxilio de Emergencia, el presidente no da certezas respecto al inicio de la vacunación y su retórica se radicalizó contra las vacunas. En ese marco, hubo rumores de que un asesor de Mourao estaba en conversaciones con diputados para iniciar un impeachment».

De todas formas, aclaró que «los militares continuaran apoyando al presidente hasta el fin del mandato pero están descontentos con los acuerdos con el centrao y la gestión de la pandemia». «La retórica de los militares es que Bolsonaro seria una ruptura con las deficiencias de la política tradicional, como sistema creado desde la redemocratización», agregó.

Hamilton Mourao funcionó como dique de contención de muchos conflictos iniciados con Bolsonaro como por ejemplo, en el Amazonas, en donde el vicepresidente es quien lleva el diálogo con los gobernadores de esa región a través del Consejo de la Amazonía que le valió elogios de gobernadores cercanos a Lula como Flavio Dino o con China cuando la narrativa del bolsonarismo era más hostil y fue recibido con honores por el mismo Xi Jinping. Sin embargo, Bolsonaro prepara su retiro.