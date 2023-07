Federico Bruno, quien tiene el récord sudamericano en los 5.000 metros en su poder, avisó que pone todo a disposición para mostrar su inocencia

Una noticia generó conmoción en el atletismo argentino. Federico Bruno, quien tiene en su poder el récord sudamericano en los 5000 metros, confirmó a través de sus redes sociales que dio positivo en un control de dopaje a unos días de competir en el Sudamericano que se realizará a fines de julio en la ciudad de San Pablo, Brasil, y que sumará puntos para el ranking de cara a la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024.

A través de un comunicado, que subió en formato de foto a su cuenta de Instagram, el corredor de media y larga distancia, detalló la situación. “En el día de la fecha me han notificado de World Athletics Anti-Doping que he sido suspendido provisoriamente por un resultado adverso de la muestra A de un test de orina que había dado positivo por EPO. Me he quedado en shock”, anunció el deportista que rompió los relojes cuando en Stanford, California, batió el récord regional en la prueba de pista.

Acto seguido, el representante argentino de 30 años, que el año pasado se consagró con la medalla de oro en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022 en los 1500 y 5000 metros, se puso a disposición para demostrar que no utilizó ninguna sustancia para mejorar su rendimiento deportivo.

“Para ser claro, nunca en mi vida he comprado, buscado, poseído, administrado o usado EPO o cualquier otra sustancia prohibida. Estoy dispuesto voluntariamente a que vean mis cuentas bancarias, computadora y teléfono. Y estoy dispuesto a solicitar el examen de la muestra B”, anunció.

Para concluir, quien compitió en la maratón de los Juegos Olímpicos de Río 2016, escribió: “Es todo lo que voy a decir por el momento”. De esta manera, habrá que ver cómo será el proceso para que Bruno pueda mostrar su inocencia, como él mismo lo solicitó. Después del anunció de WADA y su doping positivo, quedó suspendido provisionalmente y casi con seguridad se perderá el Sudamericano de la próxima semana en Brasil y está en seria duda su participación en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. El atleta nacido en Concordia, Federico Bruno, cruzó la meta de la maratón de los Juegos Olímpicos Río 2016 corriendo de costado (Reuters)

El entrerriano de Concordia fue medalla de bronce en los 1500 metros en los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, medalla de oro en los 1500 y cuarto en los 5000 en metros en Santiago 2014; terminó 13° en 1500 en metros de Guadalajara 2011. Además, se ubicó en el puesto 6 en los 1500 metros de Toronto 2015 y en el 4° lugar en los 5000 metros y quinto en los 1500 metros de Lima 2019.

La sustancia que se le encontró a Bruno en el análisis que es la eritropoyetina, el factor estimulante eritropoyético o la hemopoyetina (EPO), que es una hormona que produce glóbulos rojos, los que transportan el oxígeno en la sangre. Con el paso del tiempo, este estimulante se hizo famoso entre los atletas que lo consumen de manera ilegal para aumentar la producción de glóbulos rojos en la sangre y tener así más resistencia. ¿Cuáles son los beneficios de ingerir EPO? Permite al cuerpo recuperarse más rápido y que el deportista pueda evitar el menor cansancio posible.

Bruno fue contundente en su mensaje y dejó en claro que nunca tomó esta u otra sustancia para mejor rendimiento deportivo.

Hay que recordar que la última vez que un atleta argentino quedó en el centro de la escena tras haber dado positivo en un control antidoping fue Martina Dominici. La gimnasta, que iba a competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se postergaron para 2021, recibió una dura sanción de parte de la Federación Internacional de Gimnasia.

A través de un comunicado, la FIG dio detalles de las sustancias que fueron encontradas en dos controles antidopaje realizados en la previa de la participación de la argentina en la máxima cita del deporte mundial: “La gimnasta artística argentina Martina Dominici aceptó un período de inelegibilidad de tres años después de dar dos positivos por esteroides en junio de 2021″, indicó el fragmento inicial del informe.

“La Sra. Dominici ha dado positivo dos veces a los metabolitos de estanozolol y oxandrolona y sus metabolitos (esteroides androgénicos anabólicos S1.1)”, confirmó el reporte sobre las sustancias prohibidas. Según indicó la entidad que rige los destinos de todas las especialidades de la gimnasia en el mundo del deporte, la sanción iba a ser por un período de cuatro años, pero como Dominici no desafió la infracción de las normas antidopaje y aceptó sin demora las consecuencias, la cifra se redujo a tres años sin actividad oficial. Es decir, podrá entrenarse si así lo desea, pero no podrá competir en representación de la bandera argentina.

El control positivo de Dominici se produjo durante el Panamericano de gimnasia artística que se realizó durante el mes de junio del 2021 en Río de Janeiro, Brasil.

