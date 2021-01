Tanto en el conjunto xeneize como en el taladro hay presencia de jugadores nacionales que se han destacado en el último tiempo.

La final de la Copa Diego Armando Maradona entre Boca Juniors y Banfield presenta un contraste que le brinda emoción desde la previa. Los xeneizes vienen golpeados tras ser goleados y eliminados por Santos de Brasil en la Copa Libertadores; el ‘taladro’ viene realizando una buena campaña y ese aire en la camiseta puede pesar en el partido definitivo del campeonato.

En el partido pasado de la Copa Libertadores, el equipo comandado por Miguel Ángel Russo fue superado y dejó un pésimo sabor. El lateral colombiano, Frank Fabra, que tuvo una noche para el olvido, fue expulsado en el minuto 55 cuando el partido ya estaba 3-0, por un violento pisotón a un rival.

”Soy el responsable de todo, me hago cargo. Uno no se va bien, la derrota duele, es una semifinal y estaba abierta, sabíamos las posibilidades que teníamos. Boca llegó a semifinales y quedar afuera acá no es lo lógico, no es lo que uno busca, buscábamos más cosas. No tengo excusas”, dijo Russo en rueda de prensa.

El objetivo de Boca Juniors era, lógicamente, conseguir su séptima Copa Libertadores y por eso jugó con un equipo alternativo varios partidos de la Liga argentina. Sin embargo, el xeneize logró clasificarse para la final como líder del Grupo A con nueve puntos, uno más que River Plate y Argentinos Juniors.

El partido se podrá ver en Colombia, a partir de las 8:10 p.m. a través de ESPN. Por la liga argentina, esta vez serán seis colombianos presentes en la gran final. En Banfield, que por cuestiones de organización en este juego oficiará como local, estarán el arquero Iván Mauricio Arboleda y el atacante Mauricio Cuero, mientras que en Boca Juniors estarán Frank Fabra, Jorman Campuzano, Edwin Cardona y Sebastián Villa. No obstante, el lateral izquierdo podría ir al banco tras ser señalado en la derrota ante Santos donde salió expulsado.

Los jugadores de Miguel Ángel Russo dejaron atrás la eliminación en semifinales de Copa Libertadores y para la liga local esperan tomar revancha ante Banfield, equipo con el que no pierden desde hace más de 10 años. La última victoria de los verdes ocurrió el 14 de mayo de 2010 y fue 3-0 con anotaciones de Bustamante, Paletta en contra y Ramírez. Desde entonces los Xeneizes han sumado siete victorias y tres empates.

“Estamos muy dolidos, fue un golpe muy duro para todos nosotros. Ahora toca pensar en el domingo, en ser campeones, sabemos que no va a ser igual pero tenemos que hacer las cosas bien”, aseguró Sebastián Villa en TyC Sports.

Banfield por su parte quiere dar la sorpresa, así que aún no se sabe cómo jugará. Conseguir el último cupo de Argentina para la Copa Conmebol Libertadores 2021 es su principal objetivo. Según el portal AS, los dirigidos por Javier Sanguinetti quieren su segundo título en primera división y enfrentar un rival que les trae buenos recuerdos: en el Apertura 2009 perdieron 2-0 ante Boca, sin embargo, el equipo en el que estaba James Rodríguez terminó campeón y dio la vuelta en La Bombonera.

Lo más probable es que Russo repita contra Banfield la misma alineación que perdió en Brasil, pero no se descarta el ingreso de Emmanuel Mas por Fabra o que Ramón ‘Wanchope’ Ábila o el colombiano Edwin Cardona reemplacen al delantero Franco Soldano.

“Afrontaremos esta final con la responsabilidad que se merece. Ojalá terminemos el torneo con el título. Me siento en un gran momento y siento que puedo dar muchísimo más. Tanto en lo personal como en lo colectivo es un presente muy lindo para todos, Nadie esperaba esto, a muchos equipos los tomó por sorpresa que Banfield esté en este nivel”, manifestó Mauricio Cuero en el programa radial ‘Como te va’.

Números de los colombianos en la final

Iván Mauricio Arboleda (Banfield): 10 partidos jugados – 4 goles encajados.

Mauricio Cuero (Banfield): 8 partidos jugados – 2 goles anotados – 3 asistencias.

Frank Fabra (Boca Juniors): 4 partidos jugados.

Jorman Campuzano (Boca Juniors): 6 partidos jugados.

Edwin Cardona (Boca Juniors): 10 partidos jugados – 3 goles anotados – 4 asistencias.

Sebastián Villa (Boca Juniors): 9 partidos jugados – 1 gol anotado – 2 asistencias.