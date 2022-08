El futuro superministro ya anunció quien lo acompañará en una de las áreas a su cargo. Se trata de un funcionario que estuvo en el mismo cargo durante la gestión de Guzmán.

Sergio Massa comienza a definir su equipo de cara a su gestión como superministro a cargo de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Pesca y Ganadería. En este marco, este lunes confirmó la designación de Raúl Rigo al frente de la secretaría de Hacienda. El funcionario estuvo en el mismo cargo durante la era Martín Guzmán.

«Les comunico que Raúl Rigo será el Secretario de Hacienda. Lo acompañarán Jorge Domper como Subsecretario de Presupuesto y Claudia Balestrini a cargo de la Subsecretaría de Ingresos Públicos.El objetivo es ordenar y cuidar las cuentas públicas», adelanta el tuit de Massa.

Durante el fin de semana, las versiones ubicaban a Rigo en Hacienda, ya que antes de la designación de Massa fue visto en el Senado de la Nación. En tanto, a Gabriel Delgado como posible Secretario de Agricultura, Matías Tombolini de Comercio Interior y a José Ignacio de Mendiguren como posible titular de Desarrollo Productivo.

En tanto, el futuro ministro de Economía confirmó que renunciará a su banca en la Cámara de Diputados en la sesión de este martes, en la que también dejará la presidencia de esa cámara. En un mensaje vía Twitter, argumentó: «Doy este paso con convicción y compromiso, sin dudas, ni especulaciones. Dedicaré toda mi energía a solucionar problemas, entendiendo que es el mejor servicio que puedo dar al país».

El líder del Frente Renovador había asumido su banca en las elecciones de 2019 y ahora, por línea sucesoria, debería ocupar ese lugar el representante del Parido Piquetero, Juan Marino.

En el mismo mensaje por Twitter, el tigrense confirmó que el presidente Alberto Fernández le tomará juramento el miércoles y que luego en conferencia de prensa comunicará el plan de trabajo, objetivos y ejes a abordar, como así también la mecánica de los primeros diez días.

Quiénes son los asesores económicos de Massa

Guillermo Michel, abogado y contador es uno de ellos. Desde junio, es el nuevo titular de la Dirección General de Aduanas (DGA). Ya ocupó el cargo en 2015, en la AFIP liderada por Ricardo Echegaray durante la gestión de Cristina Kirchner. Lisandro Cleri es el director ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. Hasta entonces se desempeñaba desde enero de ese año en la Unidad de Gestión de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa del Ministerio de Economía.Tuvo un paso en el área de operaciones del FGS durante la gestión de Diego Bossio.

Mientras que Eduardo Setti es un economista con trayectoria en el mercado de capitales y actualmente secretario de Finanzas de la cartera que dirige Batakis. En 2020 estuvo a cargo de la Dirección de Operaciones del FGS. También trabajó en la auditoría del organismo y fue director de Inversiones del FGS. Gabriel Delgado es Licenciado en Economía Agropecuaria y Doctor en Finanzas con especialización en finanzas rurales. En 2020, fue interventor de Vicentin. Entre 2013 y 2015, durante el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner, fue Secretario de Agricultura Ganadería y Pesca.

Ese equipo de trabajo que rodea a Massa también está integrado por el ex presidente del Banco Central, Martín Redrado; el director del Indec, Marco Lavagna; el vicepresidente del BICE y ex ministro de Economía, Miguel Peirano; y Diego Bossio. Según supo El Destape, Peirano fue el único que confirmó que no formará parte del nuevo Gabinete en el que se trabaja.