El sábado 3 de mayo, Master Stroke, el grupo de homenaje a Queen, la histórica banda que lideraba Freddy Mercury, llega a Posadas.

Queen por Master Stroke, la banda destacada por Brian May, llegará a la ciudad capital con su nuevo show: “Rock You Tour 2024”, recorriendo los clásicos más destacados y las canciones más recordadas de Queen. La banda integrada por Ema Caradoso, Brian Morúa, Manu Olveira, Agustín Albertini y Alberto Ludueña se presentará el viernes 3 de mayo a las 21:30 horas en el auditorio del Montoya (Ayacucho 1962,), las entradas ya están a la venta a través de Ticket Misiones y la boletería del teatro Montoya.

Con importantes escenarios en su carrera, el grupo lleva con gran respeto y fidelidad la obra de la emblemática banda británica, emocionando con el recuerdo de Freddie Mercury de la mano de la gran voz de Emanuel Caradoso.

Sobre la banda

En 2016, Emanuel Caradoso (Voz) y Brian Morua (Guitarra) se cruzaron y comenzaron a interpretar versiones de canciones de Queen en sus canales de YouTube, lo que generó un impacto significativo. La canción «Lily of the Valley» incluso fue compartida en las cuentas de Facebook y Twitter de Brian May, llegando a fanáticos de todo el mundo. Este acontecimiento impulsó la búsqueda de los demás miembros que conformarían Master Stroke: Manuel Olveira en el bajo, Agustín Albertini en la batería y Alberto Ludueña en los teclados, marcando así el inicio de su prometedora trayectoria.

En 2021, Brian May comenzó a seguir en su cuenta de Instagram a Brian Morua (Guitarra) y compartió el homenaje que Ema y Brian realizaron a Freddie Mercury en conmemoración de su cumpleaños. Esta versión única del himno «Don’t Stop me Now» destacó por sus armonías vocales y guitarras en el estilo característico de Queen. May expresó su admiración por esta interpretación, considerándola más que un simple cover y apreciando la creatividad que aportaron a la canción.