La medida se habría tomado por pedido de parte de la defensa de los policías implicados.

La reconstrucción del crimen de Lucas González durante un ataque a balazos cometido por efectivos de la Policía de la Ciudad contra él y sus amigos en el barrio porteño de Barracas se suspendió esta mañana, a pocos minutos de comenzar, a raíz de un planteo de la defensa de los tres efectivos acusados de homicidio, que fue aceptado por el juez de la causa, Martín del Viso.

El abogado de las familias de las víctimas, Gregorio Dalbón, explicó que la defensa pidió que la diligencia no se lleve adelante si no están presentes los tres efectivos a quienes se les imputa el asesinato de Lucas, tal como dispuso el fiscal del caso.

«Se suspende por un pedido de la defensa de los imputados, que a mi criterio es correcto, que no les permitía participar de este acto y una de las garantías constitucionales es que puedan controlar todas las partes del proceso. La fiscalía debía hacer partícipes a todas las partes y se les pasó», señaló Roberto Castillo, abogado de la policía Lorena Miño, quien está imputada por encubrimiento.

Y agregó «Entiendo que había como una cuestión de empatía, que no tiene nada que ver con el proceso, de que no se crucen con lo chicos y no haya una revictimación, algo que con este acto va a suceder porque todo se pasa para la semana».

Por su parte, Gregorio Dalbón, abogado de la familia de Lucas González, manifestó: «Hubo un planteo de la defensa de los policías que balearon el auto, porque hoy estaba permitido que estén los policías de la tarde, los que encubrieron. El fiscal no quiso que estuvieran para no revictimizar a los chicos. El abogado de los policías ya lo sabían porque era público y notorio que la reconstrucción era hoy, y en lugar de hacerlo hace dos días lo presentaron hoy, algo que podrían haber hecho para evitarnos esto».

«Esto lo que quiere decir es que hay abogados que honran la profesión, otros que son chicaneros, que hay jueces que tienen las pelotas bien puestas y otros que son timoratos. A mi me parece que en este caso estamos ante abogados que metieron un chicana y que van a revictimizar a los chicos que van a tener que ver a los que mataron a Lucas. Entiendo que el juez lo suspende de buena fe para evitar futura nulidades y eso lo comparto, pero me parece que debe pensar que esto se debe hacer el lunes o martes de la semana que viene porque estos chicos tiene que seguir viviendo, y sino pediremos el juicio político», remarcó.

Ante la consulta sobre lo que piensan las víctimas, Dalbón indicó enojado: «Los chicos y los padres no dicen nada porque no tienen fuerza, (el juez) Del Viso ya sabe lo pensamos. En esta causa hay 9 policías presos, entiendo que hay miedos, pero hay que tener los huevo bien puesto y sino que se dedique a otra cosa».