Agentes parlamentarios, de otras instituciones y público en general se capacitaron en el manejo de situaciones de emergencia. La actividad fue organizada por la Secretaría Legislativa del Área Administrativa, a cargo del contador Jorge Peroni.

Gregorio Espinoza, responsable de la Subdirección de Seguridad y Monitoreo, explicó que “la actividad estuvo destinada a todo el personal de la Legislatura, y también se extendió la invitación a personas externas, como el personal del Tribunal Electoral».

El objetivo fue “capacitar en el manejo de situaciones que pueden ocurrir diariamente en cualquier lugar; es importante que la gente sepa cómo actuar en situaciones de emergencia, por ejemplo, cómo reanimar a una persona que se ha desmayado o cómo proceder cuando ve a alguien en apuros», señaló.

Comentó que se trató de “la tercera clase con el doctor, en la próxima habrá una evaluación en la que se valorará todo lo aprendido y, al finalizar, se entregarán certificados que reconocerán la participación o la aprobación, dependiendo del nivel de conocimiento alcanzado”.

En tanto, el doctor Fernando Silvero, Subdirector de Servicios Médicos de la Legislatura, quien brindó la capacitación, recordó que esta actividad comenzó el año pasado y está próxima a concluir. “Durante todo el año estuvimos capacitando a nuestro equipo”, resaltó.

“Implementamos protocolos de capacitación para que los choferes puedan responder ante situaciones fuera de lo común, es fundamental que el personal sepa cómo actuar en caso de accidente, de un shock o de cualquier emergencia, por ejemplo, quién debe ser contactado o cómo deben reaccionar ante una situación de primeros auxilios, desde controlar una hemorragia o un sangrado nasal, hasta enfrentar un malestar gripal», agregó.

«Todo esto busca mejorar la calidad del servicio y la atención a los ciudadanos, tanto en la Legislatura como en el área de seguridad en particular», destacó.

«En una situación de estrés, como puede ser un accidente en la ruta, cada paso cuenta, es como una cadena en la que cada eslabón es esencial, no basta solo con que el médico sea excelente, o que el hospital esté listo; si el personal de la ambulancia no sabe trasladar adecuadamente o si alguien de seguridad no sabe activar el servicio de emergencias, nada funciona”, ilustró.

“La capacitación de cada miembro permite que cada uno pueda ser la primera persona en asistir de manera efectiva», afirmó el médico.