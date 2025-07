En entrevista con Canal Doce, Oscar Herrera Ahuad, candidato del Frente Renovador Neo a diputado nacional, defendió la reciprocidad fiscal para Misiones y apoyó sectores clave como el yerbatero, el forestal y el INYM frente al impacto de la política nacional y la competencia externa.

El diputado provincial y candidato a diputado nacional Óscar Herrera Ahuad dio cuenta de que su plataforma legislativa centrada en exigir “reciprocidad” al gobierno nacional para los sectores productivos de Misiones. En “El Periodista” de Canal Doce, el exgobernador afirmó que “los límites siempre van a estar dados por los intereses de la provincia. Tengo muy en claro que debo defender el sistema productivo porque lo conozco: la yerba mate, el sector forestal golpeado, el tabaco que está un poquito mejor, el turístico que sufre, y el tealero que atraviesa esta recesión”.

Además, señaló que Misiones enfrenta una situación única según el candidato. “No competimos con otras provincias. El Chaco compite con Corrientes o Entre Ríos, pero nosotros competimos contra dos países. Cuando cargás combustible, estás compitiendo con Paraguay que tiene 8% de IVA. Brasil es la octava economía mundial y Paraguay una economía emergente fuerte” sostuvo.

Los embates del sector productivo

Justamente, Herrera Ahuad detalló cómo esto afecta a 12,500 productores yerbateros, ya que “si la yerba está mal paga, no se mueve la economía de toda la cadena: cosecha, transporte, industria. No pedimos subsidios, sino reglas claras para el mercado libre”.

El problema también se extiende a otros sectores clave, como “la madera misionera estaba en el 70% de la obra pública nacional con los fenólicos. Ahora no hay obra pública ni privada. El té solo lo producimos nosotros. Si estas economías no mueven la macro, nadie se interesa salvo que golpeemos puertas”.

El caso del INYM, combustibles y fondos no remitidos

Del mismo modo, aseguró que uno de los ejes será la defensa del INYM. “Es un instituto eficiente que no le cuesta un centavo a la Nación. Generó diversificación, apertura de mercados y diálogo entre industriales, cooperativas y productores”, reiteró el candidato renovador. Por eso cuestionó su desmantelamiento, porque “¿qué daño hace un organismo que facilitaba la comercialización? Nosotros creamos leyes provinciales como mercados consignatarios para compensar, pero necesitamos ambas herramientas”.

En tanto, fue contundente sobre los impuestos a los combustibles: “el litro de nafta me cobran fondo docente (que paga la provincia), bosques, rutas nacionales y medio ambiente. Sé que forma parte del déficit cero, pero también sé que me lo están sacando”. Comparó esta situación con beneficios otorgados a otros sectores, a donde “al campo le bajaron retenciones por seis meses para salir del cepo cambiario. ¿Qué mecanismo compensador recibimos nosotros para el transporte o los costos logísticos?”.

Articulación con otras provincias y su experiencia en gestión

Con el mismo énfasis, el candidato anticipó alianzas transversales. Sobre todo porque “los gobernadores ya empezaron a unirse por las economías regionales alicaídas. En Diputados debe prevalecer el interés común: cuando una producción madre cae, arrastra todos los indicadores provinciales”. Por ejemplo, en “Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos también piden condiciones para competir. La madera misionera necesitaba la alícuota cero para exportar y la logramos discutiendo ministro por ministro”.

En cuanto a su experiencia como gobernador pandémico, puntualizó que “Misiones tiene un sistema sanitario consolidado hace 20 años: una sola salud con financiamiento mixto donde lo público superó en tecnología a lo privado. Durante la pandemia atendimos dengue, fiebre amarilla, gripe A y COVID simultáneamente”. Aclaró que “la salud pública no es gratis: se paga con impuestos de todos. Es una elección de calidad que hicieron los misioneros”.

Relación con el gobierno nacional

Frente a las críticas por apoyar las leyes del oficialismo, respondió que “damos gobernabilidad pero no hay reciprocidad. No hablamos de ATN para veredas, sino de políticas para mover las cadenas productivas”. Aunque coincidió con “el déficit cero y el equilibrio económico”, y reclamó que “celebrar la desaparición de organismos como el INYM mientras la gente no llega a fin de mes muestra un mundo paralelo. Nosotros vivimos en el mundo real donde la yerba, el té y la madera son el motor provincial”.

Estrategia electoral y legislativa de Herrera Ahuad

Sobre su campaña, prometió que tendrá “territorialidad y diálogo con todos, incluso quienes no voten por mí. Necesito entender por qué elegirían otra opción”. Para el Congreso planteó que será “diputado de todos los misioneros. Haré valer mi experiencia negociando cara a cara: como ministro de Salud peleé por el precio de la yerba; como gobernador, me vetaron leyes y se lo dije claro al Presidente”.

Por último, prometió que “si me dan la chance, haré entender que nuestro voto en el Congreso debe traducirse en herramientas reales. No competimos con provincias sino con naciones enteras. Ese es el reclamo que llevaré a Buenos Aires todos los días”.