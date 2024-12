En el Parque del Conocimiento, se llevó a cabo la Fiesta del Deporte Misionero 2024, evento que destacó a los mejores atletas del año. Con la presencia del gobernador Hugo Passalacqua, 145 deportistas de diferentes disciplinas fueron reconocidos en 34 ternas y 43 menciones especiales. La ceremonia fue organizada por el diario Primera Edición y tuvo como objetivo destacar a las figuras del deporte misionero que lograron sobresalir este año.

Anoche, la Fiesta del Deporte Misionero, celebrada en el Parque del Conocimiento, reunió a destacados representantes del deporte misionero para reconocer sus logros durante el año. La ceremonia contó con la presencia del gobernador Hugo Passalacqua y una convocatoria de 145 deportistas de diversas disciplinas. Durante el acto, el primer mandatario recibió una estatuilla honorífica por su contribución y gestión en favor del deporte misionero.

“Primero, quiero agradecer a la directora de Primera Edición, Marlene Wipplinger por la invitación y permitirme acompañar este momento con tantos atletas. Muchos de los cuales participaron en los Juegos Evita. A ellos, los felicito de corazón; sepan que tienen la admiración no solo mía, sino de todos los misioneros. Y no solo de los que están aquí, sino también de aquellos que los apoyan desde atrás: familia, amigos y otros deportistas que, aunque no ganaron, de alguna manera están construyendo una sociedad mejor en un ambiente tan sano y puro como lo es el deporte”, declaró.

En tanto, la directora de Primera Edición, Marlene Wipplinger, agradeció el apoyo de Passalacqua y el Gobierno de Misiones para la realización de la fiesta. “Gracias a los deportistas, a sus familias, aquellos que han cumplido sus objetivos y con mucho esfuerzo y disciplina han llegado a esta noche” expresó. También, agradeció el esfuerzo de su diario en la organización y el apoyo de Canal 12 para la transmisión del evento.

PASSALACQUA ENTREGÓ RECONOCIMIENTOS Y BECAS AL TALENTO DEPORTIVO MISIONERO

En la ocasión, Passalacqua entregó una beca de 1 millón de pesos al nadador Fabrizio Ocampo, joven promesa misionera que fue convocado este año para ser parte de la Selección Nacional de Natación en un encuentro con Chile. También entregó el reconocimiento a la ganadora en la terna de handball, Mara Lopez, que actualmente forma parte de la Selección Argentina en su categoría. El funcionario subió una vez más al escenario para entregar una estatuilla honorífica a Ernesto “Finito” Gehrmann, leyenda misionera y argentina del básquet nacional.

Luego de recibir el reconocimiento de manos del gobernador, Gehrmann destacó el valor de reconocer el apoyo de los padres y madres de los deportistas, quienes, según indicó, juegan un papel fundamental en el éxito de los atletas. “Sin ellos, nosotros no estaríamos aquí”, añadió.

En la ceremonia participaron autoridades provinciales, representantes de organismos públicos, jefes comunales de la provincia, el plantel periodístico de Primera Edición y miembros de la comunidad deportiva misionera junto a sus familias.

UN ESPACIO DE RECONOCIMIENTO A LO MEJOR DEL DEPORTE MISIONERO

Durante el evento, se premiaron a los mejores atletas en 34 categorías y se otorgaron 43 menciones especiales, destacando a quienes lograron sobresalir en sus respectivos ámbitos deportivos. Asimismo, se entregaron seis becas de apoyo económico. Las mismas, fueron impulsadas por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLYC), el diario Primera Edición y otras entidades, como parte de una iniciativa para respaldar a los deportistas con mayor proyección de cara a la temporada 2025.

El acto también incluyó sorteos de premios para los galardonados. Entre ellos, un viaje a Camboriú con estadía incluida, cortesía de Río Uruguay y TransRío, además de obsequios como una noche para dos personas en el Hotel Panoramic de Puerto Iguazú, una cena para dos en el Hotel Bagú Urbano de Posadas, gentileza del Instituto de Previsión Social, y estadías con pasajes a Puerto Iguazú, brindadas por el Ministerio de Turismo.