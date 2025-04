En Montecarlo, el Gobierno de Misiones llevó a cabo el acto oficial del Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas, en conmemoración de los excombatientes y quienes perdieron la vida en el conflicto de 1982. Las autoridades provinciales, los veteranos y la comunidad reafirmaron que la causa Malvinas simboliza la unidad nacional y la soberanía. La guerra dejó 632 argentinos fallecidos, más de 1000 heridos, y contó con la participación de 460 soldados de Misiones, de los cuales nueve dejaron su vida por la Patria en combate.

Esta mañana, en la Escuela Normal Superior N.º 2 “Manuel Belgrano”, autoridades provinciales participaron del acto central por el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas. La provincia honró así, en esta fecha, uno de los momentos dolorosos más cercanos de nuestra historia contemporánea, la gesta de los jóvenes que lucharon en Malvinas en defensa nuestra patria.

Durante el acto, los oradores reconocieron el valor de los héroes que enfrentaron no solo las difíciles e injustas condiciones de la lucha armada, sino también los desafíos que debieron enfrentar posteriormente, a lo largo de sus vidas. En especial, en una conmemoración que sirve para expresar la gratitud y el reconocimiento por su entrega. El vicegobernador, Lucas Romero Spinelli, llevó adelante los saludos oficiales a las Fuerzas de Seguridad y a la Agrupación 2 de Abril.

También en representación del Gobierno de Misiones, el ministro de Gobierno, Marcelo Perez, rindió homenaje a los veteranos de Malvinas, recordó su sacrificio y la unión nacional en esta causa. Puso en valor escuchar a quienes vivieron el conflicto y reiteró que las Islas Malvinas siempre serán argentinas. Justamente, reiteró que “hoy nos detenemos en esta fecha un momento para honrar a aquellos que han caído en el conflicto de Malvinas y a nuestros veteranos de guerra. Hace cuarenta y tres años se desató un conflicto bélico que marcó la historia del país”.

“Los que no volvieron y quedaron en la turba de Malvinas, en las aguas del Atlántico Sur, a esas familias les debemos el agradecimiento por el sacrificio de lo más valioso que tiene el hombre, que es la vida”, continuó Pérez. También, valoró a “aquellos que volvieron, y que tuvieron, luego de la guerra, que enfrentar otra guerra, que fue la posguerra, que son ustedes los veteranos, les tenemos que decir que sentimos una admiración y un orgullo tremendos”.

“LOS CAÍDOS Y LOS MÁS DE MIL HERIDOS MERECEN QUE SU LUCHA NO SEA OLVIDADA”

En tanto, el director general de Ex Combatientes de Misiones, Juan Antonio Solonyezny, expresó que “para muchos jóvenes, Malvinas es historia, para nosotros, es una realidad que sigue doliendo. Los caídos y los más de mil heridos merecen que su lucha no sea olvidada”. Además, cuestionó la desinformación sobre el conflicto y señaló que la posguerra fue tan dura como el combate mismo. No obstante, añadió que “los veteranos enfrentaron incomprensión y abandono, pero hoy, al menos, podemos decir que su sacrificio no fue en vano”.

“Es vital que re atrapemos la historia y que tomemos conciencia de qué significa una batalla, porque la batalla significa eso, significa heridos, significa muertos y esa es la verdadera historia”, agregó. En ello, señaló que “los héroes son los 632 muertos de Malvinas, porque ellos firmaron un contrato con la tinta más cara, que es la sangre”.

Mientras, el comandante de la Brigada de Monte XII, coronel Carlos Sanmillán, recordó el sacrificio de los ex combatientes y reafirmó la soberanía argentina sobre las islas, un legado histórico que nos une como Nación. “La justicia de la causa Malvinas está sellada en la carta magna, la Constitución Nacional, cuyo texto ratifica la legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y confirma que la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”, sostuvo. Detalló la operación militar de 1982 y rindió tributo al teniente misionero Roberto Estévez, fallecido en combate.

A su turno, el intendente de Montecarlo, Julio César Barreto, se dirigió a los excombatientes presentes y los señaló como “un ejemplo a seguir” con todo su coraje y miedos. “Les agradezco profundamente que hayan elegido este escenario, nuestro municipio, y que tantas personas hayan venido a honrar ese enorme gesto de ofrendar la vida por su patria”, añadió.

El acto contó con la presencia de veteranos de Malvinas, el presidente de la Federación Misionera de Veteranos de Malvinas Evelio Castelnovo, miembros del Poder Ejecutivo Provincial, legisladores nacionales y provinciales, fuerzas de seguridad, autoridades eclesiásticas, presidente de entes, intendentes de localidades vecinas, autoridades municipales, alumnos, docentes y vecinos.

La conmemoración fue declarada de Interés Provincial por la Cámara de Representantes de Misiones y de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante de Montecarlo.

Vale remarcar que en el conflicto fallecieron los misioneros Roberto Estévez, Alfredo Gregorio, Orlando Illanes, Carlos Krause, Martín Maciel, Miguel Meza, José Ríos, Saturnino Sanabria y Miguel Sosa.