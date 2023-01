El español debutó en el primer Grand Slam del año con una victoria ante el inglés Jack Draper en un partido que duró casi cuatro horas.

Rafael Nadal debutó con una victoria en el Australian Open, pero tuvo que vivir una increíble situación en el primer set del partido ante el inglés Jack Draper. Es que un alcanzapelotas se llevó por equivocación una de sus raquetas en pleno partido, algo que el español tomó a modo de risa.

En medio de un cambio de lado, el español empezó a buscar la raqueta que había dejado preparada para jugar, cuando se dio cuenta que no estaba. En medio del momento de confusión, entendió que alguien se la había llevado por equivocación para encordarla.

Fue en ese entonces cuando habló con el juez del partido y le explicó la situación: “Se llevaron mi raqueta, se la llevó el recogepelotas”, dijo Rafa entre risas.Play Video

Más tarde, explicó la situación ante los micrófonos del torneo:“Suelo tener controladas las raquetas que mando a encordar, soy muy meticuloso con esto. Pero hoy me equivoqué y mandé a encordar la que no era, la que tenía lista para jugar. Por suerte, me la trajeron a tiempo y todo quedó en una anécdota”, explicó.

Rafael Nadal ganó en su debut en el Abierto de Australia

No fue un partido “perfecto”, pero el español Rafaél Nadal se adjudicó este lunes una primera victoria necesaria para su confianza en el Abierto de Australia ante el joven británico Jack Draper, que puso en apuros al vigente campeón.

En su regreso a la Rod Laver Arena, donde hace un año se convirtió en el hombre con más Grand Slams de la historia, el actual número 2 del mundo se impuso a Draper por 7-5, 2-6, 6-4, 6-1 en una batalla de más de tres horas y media.

Principal cabeza de serie, Nadal acudía a Melbourne rodeado de dudas tras una racha de seis derrotas en siete partidos y, además, se topó con uno de los rivales “más duros” en primera ronda.

“Necesitaba la victoria, eso es lo principal. No importa la manera. Lo más importante es la victoria ante un duro rival, uno de los más duros en primera ronda siendo cabeza de serie”, dijo el número 2 del mundo en rueda de prensa.

Cerúndolo, Etcehverry y Podoroska superan la primera ronda del Abierto de Australia

Los tenistas argentinos Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Nadia Podoroska superaron hoy la primera ronda del Abierto de Australia, donde el campeón defensor, el español Rafael Nadal, pasó momentos de incomodidad para ganarle en su debut a un joven británico en el estadio central Rod Laver Arena.

Cerúndolo (30º) se impuso sobre su compatriota Guido Pella por 6-4, 6-4, 6-3 en su estreno absoluto en Melbourne, festejó su primera victoria en torneos de Grand Slam y en la próxima ronda se verá las caras con el francés Corentin Moutet, número 51 del ranking ATP.

Tomás Etcheverry (80°) también saboreó un triunfo bautismal en las competencias mayores, luego de eliminar al francés Grégoire Barrère con un marcador de 3-6, 6-3, 6-4, 6-4.

La rosarina Nadia Podoroska (192) se anotó con su segunda victoria personal en el Australian Open sin demasiada dificultad: le ganó a la francesa Leolia Jeanjean (lucky loser) 6-0, 6-3 en una hora y 16 minutos.