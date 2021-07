El elegido. El que todos miraban de reojo, pero que sorprendió. El que convenció a los jugadores de que era posible. El que hizo jugar a Lionel Messi como en su mejor versión. El que rompió la racha. Lionel Scaloni ya es parte de la historia de la Selección argentina.



Porque el DT hizo lo que sus antecesores no pudieron: ganar un título con la celeste y blanca. Y nada más ni nada menos que ante Brasil en el Maracaná. Por eso, la alegría no tiene fin para todo el país. Y luego del encuentro consagratorio, Scaloni se emocionó y se mostró muy orgulloso por ser campeón de la Copa América.

«Fue una Copa América diferente y difícil, y ganar un partido con cualquier selección no era fácil. Pero lo conseguimos, estoy muy orgulloso de todo el equipo. Ellos se mataron por esto, los que están y los que estuvieron antes. Espero que esto haya un antes y un después para todos en la Selección», sostuvo el seleccionador argentino.

En tanto, habló de porqué se ganó el título en tierras brasileñas: «Había jugadores de la selección que estaban en buen nivel y otros que estaban vigentes. La suerte era esquiva, pero esto no tiene que ser excusa para que no nos pueda ir bien. Cuando todos tiramos para adelante, es difícil que no nos vaya bien. Los chicos entendieron el mensaje y al final lo conseguimos».