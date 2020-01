Tras la derrota de Argentinos, el “Millonario” tiene una chance inmejorable para sacar diferencia y acercarse al título. Desde las 21.45, por TNT Sports.

La Superliga regresó, y con sorpresas. Tres de los animadores del torneo no tuvieron buenas actuaciones en la jornada del viernes y esta noche River intentará sacarle provecho en su excursión a Mendoza para enfrentar a Godoy Cruz. Desde las 21.45, por TNT Sports. El árbitro será Mauro Vigliano.

El Millonario comanda las acciones con 30 unidades, la misma cantidad que Argentinos Juniors (ayer perdió ante Unión en Santa Fe). Además, Lanús (29) cayó ante Aldosivi en Mar del Plata y Vélez (29) igualó contra Gimnasia en La Plata. Ante este panorama, una victoria le permitirá a los de Núñez cerrar la fecha mirando a todos desde arriba en soledad a falta de solo seis compromisos.

Los de Marcelo Gallardo iniciaron la competencia oficial una semana antes del resto, con una importante victoria por 2 a 1 en el clásico ante Independiente en Avellaneda.

A diferencia de ese partido, el Muñeco podrá contar con las vueltas los suspendidos Lucas Martínez Quarta y Nicolás De la Cruz, que volverán a la titularidad en la visita al «Tomba», reemplazando a Robert Rojas y Leonardo Ponzio, respectivamente. El otro retoque será el ingreso de Ignacio Scocco por Matías Suárez. De este modo, continuará la línea de 5 en el fondo.

El Tomba, que matcha en la última colocación con solamente 9 puntos y debe sumar para no sufrir con el promedio la próxima temporada, tendrá el estreno de Mario Sciacqua en el banco de suplentes.

Los mendocinos no podrán contar con cuatro de sus pilares: Santiago Morro García (suspendido), Tomás Cardona (lesionado), Joaquín Varela (lesionado) y Juan Brunetta (citado a la Sub 23). No obstante, en el arco tendrán la vuelta de Rodrigo Rey, que la temporada pasada estuvo en Pachuca.

Probables formaciones:

Godoy Cruz: Rodrigo Rey; Néstor Breitenbruch, Gianluca Ferrari, Marcelo Herrera, Enzo Ybañez; Gabriel Carrasco, Juan Andrada, Fabián Henríquez, Gabriel Alanís; Tomás Badaloni y Miguel Merentiel. DT: Mario Sciacqua.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz; Rafael Santos Borré e Ignacio Scocco. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza).

Árbitro: Mauro Vigliano.

Hora: 21.45

Televisación: TNT Sports