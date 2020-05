Ante la apertura del Mercado Modelo La Placita y La Placita del Puente, el municipio desarrolló un operativo de desinfección en las veredas y en el interior de ambos edificios.

Este trabajo se encuadra en los recaudos que se viene desarrollando desde el Ejecutivo municipal para prevenir la extensión de casos del COVID 19 entre los posadeños.

En este sentido, con la apertura de ambos centros comerciales se desarrolló una limpieza total con líquidos desinfectantes, con equipos manuales para el interior e hidrolavadoras en el exterior apropiadas, con el fin de que los locatarios y compradores cuenten con un lugar apropiado y seguro. Esta acción se realizó antes de la apertura de las puertas en todos los locales y elementos donde sobrevive este virus y posibilita el contagio.

Una vez finalizado, se concretó lo propio en las dos sucursales del Correo Argentino y cajeros del centro, de Villa Cabello e Itaembé Miní.

Adicionalmente y por seguridad sanitaria en las dos Placitas se deberán cumplir una serie de normas:

• Los comerciantes ingresarán una hora antes a efectos de higienizar el lugar de trabajo, de modo personal y/o a través de interpósita persona designada por el titular del local comercial.

• El horario de atención exclusiva de adultos mayores a 60 años y ciudadanos que se encuentren dentro del grupo de personas de riesgo, individualizadas en el DNU 297/2020, será exclusivamente de 09:30 a 10:30, no pudiendo ingresar o permanecer en el establecimiento fuera del horario fijado.

• Dentro de cada local comercial podrá permanecer solamente UNA persona encargada de la venta y atención al público, quien deberá contar con todos los elementos de seguridad e higiene, no pudiendo permanecer en el mismo con sus hijos menores y/o cualquier menor de edad a su cargo.

• Se realizará limpieza y desinfección frecuente de todas las superficies, como así también reforzar la limpieza en los lugares comunes con alcohol al 70% de baños y vestuarios con lavandina en dilución acorde a la norma nacional y sin agregado de otros productos.

• Se limpiará los pisos conforme lo recomienda la OMS, al inicio del ingreso del público y personal como también al final de la jornada.

• Los vendedores ambulantes, titulares del comodato de uso de los locales de La Placita del Puente como el Mercado Modelo deberán mantener la distancia social determinada en diez metros cuadrados, de acuerdo al cronograma que forma parte del presente instrumento.

• Toda persona que ingrese a esos lugares deberá hacerlo con barbijo/tapaboca. Asimismo, se procederá a realizar la higiene de manos, a controlar la temperatura corporal y tener en cuenta demás medidas de seguridad y control. El Locatario no podrá atender a personas que se avengan a retirar el barbijo/tapaboca en su local.

• Recomendaciones visuales: deberán contar en cada local con la carteleria instructiva sobre las medidas de Seguridad para prevenir el contagio del Covid-19 (Ej. Uso barbijo obligatorio, higienizar las manos constantemente, mantener la distancia de dos metros, no tocar la mercadería, estornudar sobre el brazo o codo, no tocar al vendedor, etc).

• Los probadores de la mercadería, deberán ser higienizados cada vez que sale del mismo un cliente.

• En «La Placita del Puente* solo podrán permanecer 70 clientes simultáneamente y al mismo tiempo, siendo controlado este número por un grupo de personas ubicadas tanto en el acceso como en el lugar de egreso del edificio.

• En el Mercado Modelo La Placita solo podrán permanecer 100 clientes simultáneamente y al mismo tiempo, siendo controlado este número por un grupo de personas ubicadas tanto en el acceso como en el lugar de egreso del edificio.

• Los clientes podrán ingresar a estos tres edificios acompañados de sus hijos menores de hasta 12 años de edad.

• Mantener los lugares aireados continuamente y una ventilación adecuada de los ambientes, bloqueando los accesos que se mantengan abiertos, en cumplimiento de esta recomendación.

• Los delegados de cada sector tanto de La Placita del Puente como del Mercado Modelo se comprometen a controlar y hacer cumplir todas las medidas de seguridad e higiene establecidas en este protocolo.

Ingresos y egresos de los locales

En la Placita del Puente se determinó que el único acceso al edificio será por calle Marconi, puerta N° 3.

Mientras que se estableció que el único lugar para retirarse del edificio será por calle Vicente Caseres, la puerta N° 8.

En el Mercado Modelo La Placita el único lugar de ingreso será por calle Sarmiento.

Y lugar de egreso será por las puertas ubicadas sobre la avenida Sáenz Peña.