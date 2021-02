Se trata del ex intendente de la localidad mendocina de Guaymallén, Luis Lobos. En la sentencia también fue incluida su esposa. El acusado ya fue condenado por enriquecimiento ilícito y apeló a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Los bienes serán rematados.





En un fallo histórico, la Justicia de Mendoza resolvió despojar de parte de sus bienes al ex intendente de la localidad de Guaymallén Luis Lobos y su esposa, Claudia Sgró, por presunta corrupción. Se trata del primer juicio bajo la figura de extinción de dominio en el país en el que un ex funcionario es condenado y pierde su patrimonio al no poder justificar el origen. De acuerdo con la sentencia, emitida por la jueza María Paz Gallardo, a cargo del Primer Tribunal de Gestión Asociada, la pareja dejará de ser la propietaria de dos lujosas casas y un departamento.

De acuerdo con el veredicto, Lobos y Sgró no pudieron determinar los orígenes lícitos de parte de su patrimonio, provenientes del tiempo en el que se desempeñaban en la función pública y que son juzgados en un proceso penal por enriquecimiento ilícito. “Por tanto, corresponde admitir parcialmente la demanda incoada por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Mendoza y declarar extinguido el dominio respecto de los bienes inmuebles”, resolvió la jueza Gallardo, quien aclaró que “ninguno de los bienes objeto de la presente acción fue incorporado al patrimonio de los demandados con anterioridad a la fecha en que ingresaron a la función pública”. Es decir –indicó la magistrada– entre el 1 de octubre del año 2000 y el 23 de noviembre del año 2015 en el caso de Sgró ni entre el 28 de noviembre de 2003 y el 26 de noviembre de 2015 para el ex intendente peronista.

Dos de los inmuebles expropiados están ubicados en la calle Tirasso 4357, en Guaymallén. Se trata de dos casas de gran tamaño. Según se desprende de la resolución, una tiene una superficie de 1.666 m² y ambas estaban a nombre de Lobos. La tercera es un departamento, a nombre de su esposa, de casi 70 m² que se encuentra en el barrio Villa Nueva y fue adquirido en 2011. Según lo establece la Ley 9.151 de Extinción de Dominio (sancionada en 2019 en esa provincia) el dinero obtenido de los remates será destinado a la construcción de escuelas, como una manera de devolverle a la ciudadanía lo que perdió por la mala administración del erario público.

La investigación contra el ex funcionario comenzó hace varios años y son varios los hechos de corrupción en los que se ha visto involucrado. De hecho, ya fue condenado en una causa por defraudación al Estado en 2019, en un fallo que aún debe ser confirmado por la Suprema Corte de la Provincia. En la misma causa, Sgró también fue sentenciada. Ambos fueron inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos.

Sin embargo, la ley de Extinción de Dominio en Mendoza permite abrir una causa civil contra los bienes obtenidos con la corrupción aun cuando no haya una sentencia firme en el ámbito penal, explicó a Infobae el subsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D’Agostino, quien además fue el autor de la ley.

“Antes de la extinción de dominio, se necesitaba que hubiera sentencia firme y se tuviera que apelar a la figura del decomiso. Lo que sucedía es que pasaba mucho tiempo y los bienes permanecían en manos de los delincuentes. Y muchas veces sabemos que esos procesos no llegan a una sentencia firme. Es un golpe donde más les duele”, indicó el subsecretario a este medio.

La causa contra los bienes de Lobos y su mujer fue iniciada por la fiscal de Delitos Económicos, Susana Muscianisi, quien pidió la elevación a juicio oral y público de Lobos y su pareja, Claudia Sgró. Muscianisi los acusó de no poder justificar su patrimonio, entre bienes muebles e inmuebles, mientras que estuvieron en diferentes cargos en la Municipalidad de Guaymallén. Entre esos bienes puestos bajo la lupa de la Justicia también había vehículos: una camioneta Amarok 2.0 TDI, modelo 2011; un automotor Sedan 5 puertas, marca Peugeot, modelo 308 Feline 2.0, modelo 2012 y un cuatriciclo marca Can-Am, modelo Outlander Max 800 R, adquirido en 2013. Sin embargo, no todas fueron malas para la pareja ya que la jueza Gallardo desestimó este pedido y les permitió conservar estos bienes.

“En este fallo quedó claro que no puede justificar el ingreso de los fondos para adquirir los bienes que se ordenó quitarle. Esto quiere decir que su defensa no pudo explicar lo lícito de los fondos con los que Lobos adquirió esas propiedades”, agregó. En ese sentido, el funcionario explicó que Lobos ya está condenado por el delito de defraudación a la administración pública y que el proceso de extinción de dominio es autónomo del proceso penal. “Así se llama al acusado para que explique cómo fue el proceso de adquisición de esos bienes o fondos y cómo su defensa no lo pudo justificar, esos bienes pasan a manos de los ciudadanos mendocinos”, añadió.

El subsecretario de Justicia destacó el precedente que sienta el fallo, ya que “se trata de la primera sentencia ante un delito de corrupción en la administración pública”. “Antes sólo se había aplicado la extinción de dominio para casos de narcotráfico”, explicó. Además recordó que “siguen abiertas las causas penales contra el ex intendente de Guaymallén”.