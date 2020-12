El futbolista de River Nicolás de la Cruz fue declarado en rebeldía y se ordenó su captura tras no presentarse a declarar en el marco de una causa que se le sigue en Paraguay por haber agredido a un grupo de policías al término de un partido disputado en el 2016. Por aquel entonces, el atacante jugaba en Liverpool de Uruguay.

Según informó la prensa local, la medida fue dispuesta la Jueza penal de Garantía Hilda Benitez Vallejo luego de que De la Cruz no se presentara a la audiencia preliminar que estaba pactada para esta mañana. El futbolista tampoco envió una justificación.

Por estos días, el uruguayo se encuentra preparándose para disputar los cuartos de final de la Copa Libertadores. El próximo jueves, River recibirá a Nacional de Montevideo en el estadio de Independiente por el encuentro de ida y se espera que el atacante sea titular.

Soccer Football – Copa Libertadores – Round of 16 – Second Leg – River Plate v Athletico Paranaense – Estadio Libertadores de America, Buenos Aires, Argentina – December 1, 2020 River Plate’s Nicolas de la Cruz celebrates scoring their first goal with Marcelo Gallardo Pool via REUTERS/Juan MabromataSoccer Football – Copa Libertadores – Round of 16 – Second Leg – River Plate v Athletico Paranaense – Estadio Libertadores de America, Buenos Aires, Argentina – December 1, 2020 River Plate’s Nicolas de la Cruz celebrates scoring their first goal with Marcelo Gallardo Pool via REUTERS/Juan Mabromata.

Vale recordar que en agosto del año pasado, cuando el Millonario viajó a Paraguay para medirse ante Cerro Porteño por los cuartos de final de la edición 2019 de la Copa Libertadores, De la Cruz debió comparecer ante la Justicia de ese país a raíz de la imputación por violencia que hay en su contra. En ese entonces, acompañado por su abogado, por el presidente Rodolfo D’Onofrio y algunos dirigentes del club de Núñez, se dirigió al Palacio de Justicia para declarar ante el juez Alcides Corbeta. Tras poco más de media hora quedó en libertad.

El 15 de febrero de 2016, el entonces fiscal Emilio Fuster, imputó a cinco futbolistas de Liverpool de Uruguay (Oscar Nicolás Cáceres Núñez, Santiago Nicolás Laport Trinidad, Emanuel Franco González Da Luz, Lautaro Valentín de Amores Espino y el actual hombre del millonario, Diego Nicolás de la Cruz Arcosa) por violencia contra el suboficial primero Fabián Olmedo y el oficial primero Fernando de Vooght tras un encuentro en el Defensores del Chaco ante San Pablo en el marco de la final de la Copa Libertadores Sub 20.

Durante esa mencionada final Sub 20, De La Cruz fue expulsado en tiempo reglamentario y, junto con otros cuatro compañeros, agredió a un oficial. El hombre de River es acusado por haber pateado al suboficial primero Fabián Olmedo.