Los diputados Natalia de la Sota y Alejandro «Topo» Rodríguez presentaron un proyecto al Gobierno para que le exija al FMI que investigue la fuga de capitales durante la presidencia de Mauricio Macri.

“Junto con la diputada nacional Natalia de la Sota, de Córdoba, hemos presentado en la Cámara de Diputados un proyecto de resolución para que el Gobierno Nacional le exija al Fondo Monetario Internacional (FMI) que la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo lleve adelante –urgente– una investigación profunda para determinar si una parte de los recursos otorgados a la Argentina por un monto de 44.500 millones de dólares en 2018, durante el gobierno de (Mauricio) Macri se usaron para la fuga de capitales”, señaló el diputado del Interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez (provincia de Buenos Aires) a Ámbito. El legislador agregó que “es muy importante que el propio Fondo auto examine este aspecto y ponga en marcha el trabajo de evaluación”.

Cabe señalar que el candidato presidencial Sergio Massa, en más de una oportunidad, se manifestó muy crítico al préstamo otorgado por el Fondo durante la gestión de Macri, de donde, esta iniciativa debe contar con el aval del ministro de Economía.

De hecho, horas después que se conoció el pedido el propio Massa anticipó que a fines de noviembre comienza una investigación interna del FMI por el destino que le dio la gestión de Macri a parte de un préstamo stand by otorgado por el organismo en 2018.

«Voy a dar una primicia porque creo que hasta puede ser un tema de repercusión internacional», dijo el candidato presidencial y ministro de Economía en una entrevista en LN+. «A fin de mes el FMI empieza la investigación sobre la fuga de capitales del préstamo stand by del 2018. Y manda una comisión hacia la Argentina que va a hacer una revisión sobre el 66%, que según la AGN– que es un órgano que maneja la oposición, lo lidera el radicalismo-, que no se utilizó para financiar ni hospitales, ni escuelas ni para resolver la estabilidad económica, sino para financiar el pago a fondos de inversión como Templeton, BlackRock», entre otros.

Qué piden los diputados sobre la deuda con el FMI

En particular, ambos diputados peronistas no oficialistas requieren que el Poder Ejecutivo Nacional instruya al director ejecutivo Alterno ante el FMI, Sergio Chodos, para que solicite a ese organismo “extremar los esfuerzos que contribuyan a clarificar aspectos opacos del Acuerdo Stand By de 2018 con Argentina”.

Los diputados Natalia de la Sota y Alejandro “Topo” Rodríguez presentaron un proyecto para que el FMI investigue la fuga de capitales durante la presidencia de Mauricio Macri.

Con esta iniciativa, Rodríguez y de la Sota pretenden que se establezca la medida en que “recursos generales del FMI prestados a la Nación Argentina, en el marco del Acuerdo Stand By de 2018, se hubieren destinado a financiar salidas considerables o continuas de capitales”, incumpliendo de esa forma con el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, en particular con el artículo VI.

Se trata de un proyecto similar al originalmente formulado por Rodríguez durante el año parlamentario anterior, en el mes de marzo de 2022, y que ahora se renueva incorporando más elementos de análisis, con el propósito de que no pierda su vigencia parlamentaria.

La hipótesis detrás de este pedido es que podría haberse usado parte del mencionado préstamo Stand By para financiar la salida de capitales especulativos, especialmente los que habían llegado a la Argentina durante el gobierno de Cambiemos, entre 2016 y 2017, de acuerdo con la interpretación de estos diputados.

Al respecto, un análisis realizado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), citado por el Informe Especial de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre el Acuerdo Stand-By entre la República Argentina y el FMI, editado en julio de 2021, consigna que “en 2018, a partir del cierre de los mercados voluntarios de crédito, se inició una fuerte reversión en los flujos de capitales, ante lo cual las autoridades decidieron recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI), que desembolsó un préstamo récord de 44.500 millones de dólares”, destacando que en la etapa de aceleración de salida de capitales, a partir de mayo de 2018, la formación de activos externos, coloquialmente denominada “fuga de capitales”, llegó a 45.100 millones de dólares.

En tal sentido, en noviembre de 2021 el ex presidente Macri declaró a la cadena televisiva CNN en Español, que “la plata del FMI, que es la plata de los demás países, la usamos para pagarles a los bancos comerciales que se querían ir porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo”.

Evaluación independiente

Para llevar adelante la investigación interna requerida, los diputados piden que Argentina reclame la intervención de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI), una agencia del propio FMI que realiza evaluaciones objetivas e independientes de las políticas y operaciones de ese organismo internacional, actuando “con independencia de la Gerencia y del directorio ejecutivo de la institución”.

Entre los fundamentos de la solicitud, Topo Rodríguez y Natalia de la Sota citan informes de la Auditoría General de la Nación y del Banco Central de la República Argentina, así como un comunicado oficial del FMI fechado en diciembre de 2021, con los resultados de la denominada “Evaluación Ex Post” del Stand By 2018 con Argentina, que ya había sido significativamente crítica.

Adicionalmente, la importancia de ese comunicado es haber consignado que muchos directores del FMI, que representan a distintos países, consideraron que la intervención de la Oficina de Evaluación Independiente podría haber complementado las conclusiones de la referida Evaluación Ex Post.

La solicitud de los legisladores se da en momentos en que el staff técnico del Fondo debe evaluar la evolución de la economía argentina y acordar con las autoridades nacionales eventuales modificaciones al programa en curso, dado los incumplimientos que viene registrando el país. Se estima que las conversaciones se retomarán sobre fin de mes, una vez resuelto el ballotage.