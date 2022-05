En el marco del Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica, que se conmemoró esta semana, desde el Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” informan sobre esta patología que afecta entre el 0,5 y 5 % de la población mundial.

En este contexto, la médica especialista en reumatología, Dra. Ursula Paris, explicó qué es la fibromialgia y cuáles son los principales síntomas. “Se trata de un síndrome doloroso crónico, que se caracteriza por la presencia de dolor fibromuscular difuso, no articular, además se acompaña de sectores anatómicos específicos dolorosos a la palpación, cansancio, fatiga, trastornos del sueño, deterioro cognitivo, la patología tiene abanico de síntomas muy amplio”.

En relación a la prevalencia, la Profesional, indicó “consideran que de 0,5 a 5 % de la población mundial podría padecer de fibromialgia, es más frecuentes en las mujeres, entre los 30 y 50 años”.

A ello, añadió datos sobre la causa. “hasta el momento no hay conocimiento de la causa de la fibromialgia, pero hay estudios que indican que podrían estar implicados mecanismos de agregación familiar, una alteración en el eje hormonal , trastornos en el sistema nervioso autónomo, experiencias traumáticas en la infancia”.

En tanto que, agregó otros datos sobre los síntomas. “La persona presenta un mal procesamiento en el mecanismo del dolor, tienen un umbral de dolor muy bajo y estímulos que no son dolorosos les ocasiona mucho dolor, los pacientes tienen un dolor generalizado fibromuscular, acompañado con trastornos del sueño, no pueden dormir por dolor, trastornos del ánimo, depresión, ansiedad, zumbidos acúfenos, dolores articulares, intolerancia a sabores, ciertos ruidos, olores, hormigueo en las piernas, brazos, en la cara, colon irritable, cistitis, dolor de cabeza, son pacientes con una amplia variedad de síntomas, por lo que pueden recorrer muchos médicos hasta que llegan a la consulta con los reumatólogos, ya fueron al neurólogo, al gastroenterólogo, al traumatólogo, no se dispone de un estudio diagnóstico, es una enfermedad por descarte”.

Además, hizo hincapié en el tratamiento. “Es fundamental, que a través de un fármaco, podamos mejorar el dolor del paciente, para que puedan descansar y mejorar su calidad de vida, siempre acompañado de una terapia física, deben elongar su musculatura, puede realizar yoga, pilates, son ejercicios que han demostrado que mejoran la enfermedad, siempre acompañado y en seguimiento con salud mental”.

Finalmente, la Dra. Úrsula Paris , afirmó que el Hospital Escuela al ser un centro de referencia en la región y contar con profesionales de diferentes disciplinas, centra la atención, por lo que se atienden muchos pacientes con fibromialgia.

