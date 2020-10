Oscar Rugeri, exfutbolista de la Selección argentina y panelista de TV, dio positivo en el hisopado de coronavirus que se sometió el día lunes. Así lo confirmó el periodista Alejandro Fantino durante el programa ESPN FC.

«Lo vamos a contar porque me parece que está bueno que se sepa y además para aventar cualquier tipo de comentario. Nuestro compañero y amigo, casi te diría familia, Oscar Ruggeri hace un ratito dio positivo de COVID-19. Está bien, absolutamente normal, con apenitas un poquito de tos y sin fiebre. Le mandamos un gran abrazo a Oscarcito, un tipo súper educado y súper responsable, que no había estado con nadie”, dijo el conductor sobre el estado de salud del campeón del Mundial de México 1986.

El exfutbolista de Boca, River, San Lorenzo, Vélez y Real Madrid, entre otros, había participado por la tarde mediante una videollamada del programa 90 Minutos, a la espera de los resultados del test. Finalmente se confirmó que había contraído la enfermedad por lo que permanecerá aislado y con los cuidados que esta situación requiere.

Ruggeri, indignado con la jubilación que cobra su madre

Hace unos días, Oscar Rugeri se mostró indignado por la jubilación que cobra su madre Hilda, de 87 años. “Trabajaba juntando maíz de chiquita, le ponían las bolsas enganchadas. Después ordeñaba, hacían manteca, vendían… laburó toda la vida, ¿cuánto cobra hoy de jubilación? 18.000 pesos. ¡Dios! 70 años trabajando. Déjense de joder”, se quejó en el programa 90 Minutos de Fútbol.

El Cabezón comparó este dinero con el sueldo que cobraba el exdiputado Juan Emilio Ameri, quien debió renunciar a su banca después de protagonizar una juego sexual en plena sesión.

“El otro, que sale en la televisión ‘pezoneando’, gana tres gambas, cuatro gambas. Hasta que no arreglemos eso…”, señaló Ruggeri sin nombrar al exlegislador y agregó: “Estas son las broncas que me dan: que nuestros padres, nuestros abuelos, no sean felices. La verdad, me pone muy mal. Ya está”.

Durante el programa, armaron una comunicación sorpresa vía Skype con Hilda. “Si te golpean la puerta no le abras a nadie”, sugirió en ese ida y vuelta el exdefensor de Boca, River, San Lorenzo y Real Madrid, entre otros. “Quedate tranquilo que no, nene, no le abro a nadie. Cuando me tocan la puerta les digo que no les puedo abrir porque mis tres hijos no me dan la orden”, respondió su madre, quien confesó ser fanática del Ciclón.