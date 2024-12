El 2024 se acerca a su fin y el contexto en Misiones es de optimismo y de grandes expectativas de cara a lo que vendrá, tanto en lo social, lo económico y lo político. Desde el bloque integrado por los legisladores renovadores en el Congreso de la Nación, a lo largo de todo el año se observaron grandes muestras de coherencia política, racionalidad y sobre todo de un profundo respeto a la voluntad popular expresada en las urnas en las últimas elecciones.

El teórico británico Bernard Crick cita de la Política de Aristóteles la idea de una “una buena polis”. Propone una clase de unidad que supone que la sociedad civilizada es inherentemente pluralista, que vivir juntos dentro de esa sociedad implica negociación y conciliación de intereses “naturalmente diferentes” y que “normalmente es mejor conciliar diferentes intereses que coercionarlos y oprimirlos perpetuamente”. La visión de Crick busca ampliar los horizontes humanos y multiplicar las posibilidades de tener una vida mejor. En efecto, y considerando la idea desarrollada, podríamos decir que la clase de unidad más prometedora es la que se logra, día a día, por medio del debate, la negociación y la concesión entre valores, preferencias y modos de vida y de autoidentificación de muchos y diferentes miembros de la polis.

Por su parte, la filósofa y politóloga belga Chantal Mouffe expresa en su obra Towards a Green Democratic Revolution. Left Populism and the Power of Affects que en oposición al enfoque que postula que la democracia consiste en afianzar procedimientos para alcanzar un consenso inclusivo, la visión agonista concibe la política democrática como la consolidación de instituciones que permitan transformar el antagonismo en agonismo: es decir, una expresión agonista del disenso. La confrontación agonista difiere de la confrontación antagonista, no porque la primera le permita un posible consenso, sino porque el oponente no es considerado un enemigo que debe ser destruido, sino un adversario cuya existencia se concibe como legítima.

En virtud de lo expresado por Mouffe, el desafío para la democracia es establecer la distinción “nosotros/ellos”-que es constitutiva de la política- de un modo compatible con la aceptación del pluralismo. Como lo expresó oportunamente Marcel Mauss, el objetivo es “oponerse sin eliminarse entre sí”. Lo que está en juego en la lucha agonista es la configuración de las relaciones de poder que estructuran un orden social y el tipo de hegemonía que estas construyen.

A la hora de explicar cuál es el objetivo de la política, por aproximación podríamos animarnos a decir que tiene por fin garantizar la convivencia y la vida en sociedad. Pero lo cierto es que, si hacemos una radiografía de la Argentina, nos damos cuenta de que gran parte de los actores de la política han dejado de manifiesto una incapacidad total para promover grandes consensos que permitan lograr ese objetivo. La provincia de Misiones tampoco es ajena a esta situación en donde una oposición totalmente desconcertada se halla inmersa en el anacronismo y la mentira permanente. La realidad indica que hoy se impone el antagonismo político, traducido en la primacía de la exclusión y la descalificación del adversario. Una actitud que supone una falta de respeto hacia la ciudadanía.

Lo cierto es que produce una inmensa frustración comprobar que el diálogo, el consenso y los acuerdos han sido desplazados por un nivel de confrontación que por momentos luce irreconciliable e impide la normal convivencia. Referentes de la oposición obnubilados por intereses netamente personales y por el poder, sólo piensan en clave electoral y buscan en cada acción sacar algún tipo de rédito político que los posicione de cara a 2025. Frente a este despropósito irracional, la sociedad pide a gritos una clase dirigente capaz de resolver los problemas. Tanto a nivel nacional como a nivel provincial, todavía existe un sector de la dirigencia política que no entiende que se está viviendo un cambio de época impulsado por el hartazgo de la ciudadanía.

La alta valoración de Milei hacia la Renovación

Durante el año 2023 la sociedad misionera dio claros mensajes cada vez que fue a las urnas. En primer término, en las elecciones provinciales del mes de mayo, reafirmó con contundencia su preferencia por el proyecto político que lleva adelante la Renovación y permite a Misiones transitar un camino de transformación permanente.

Luego, en las elecciones de octubre, dio un nítido mensaje al elegir mayoritariamente a los diputados y senadores de Innovación Federal como los principales defensores de los intereses de los misioneros ante el Congreso de la Nación. Y finalmente, en la segunda vuelta presidencial del 19 de noviembre, optó por Javier Milei.

En Misiones, la Renovación ha mostrado siempre un respeto irrestricto a lo expresado por la voluntad popular en cada acto eleccionario. El Ing. Carlos Rovira ha manifestado en varias oportunidades que el acto más sagrado que tiene la democracia es el sufragio y es allí donde se expresan los designios del soberano. La voz del pueblo es incuestionable.

En virtud de lo antes expuesto, a lo largo de este año hemos visto una postura de la Renovación que deja un mensaje muy claro: no se gobierna desde el Congreso, como tampoco se gobierna desde la legislatura en las provincias. El Congreso de la Nación está para legislar, atendiendo las necesidades de la gente y traduciendo las soluciones en leyes.

En su reciente paso por la provincia de Misiones, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Martín Menem pronunció un agradecimiento público a los diputados y senadores de la Renovación por haber apoyado y acompañado todo el año al Gobierno del presidente Milei, en cada una de las iniciativas legislativas que fueron vitales para otorgarle gobernabilidad. Gracias al apoyo de los legisladores misioneros se pudieron sancionar las leyes más importantes para llevar adelante su plan de gobierno, con el cual se logró reducir la inflación, estabilizar el dólar y derrumbar el alto índice de riesgo país.

“Hemos recibido durante todo el año parlamentario un apoyo y los diputados que dependen del Frente Renovador, nos han dado una mano muy importante para llevar adelante, desde la Ley Bases en adelante, muchos temas que han sido de vital importancia para el gobierno”, dijo durante una conferencia de prensa brindada el viernes en la ciudad de Posadas.

El principal armador político del Presidente de la Nación dejó en claro la alianza estratégica que tiene con Misiones y puso en relieve la alta valoración que tiene Milei de la Renovación, un espacio que respetó y brindó espacios a las expresiones libertarias desde la primera hora, entendiendo que la ciudadanía quería un cambio y que los políticos deben seguir el mandato de la ciudadanía.

De esta forma, las palabras de Martín Menem, que fueron encomendadas por Javier Milei, afianzan los puentes para fortalecer políticamente al gobierno en el año entrante, en un contexto marcado por la particularidad de las elecciones de medio término donde el presidente sabe que los aliados serán más importantes y valiosos que los propios a la hora de construir consensos y sostener el poder.

La principal plataforma de acción política de los jóvenes libertarios

Tiempo atrás, el ingeniero Carlos Rovira remarcó que el principal escollo que tiene la política de todo el mundo, de todos los partidos políticos, es la participación de la juventud, una cuestión difícil de resolver y que representa un activo muy importante en la configuración de las sociedades.

En dicha oportunidad, el conductor de la Renovación destacó que ningún espacio político del país ha asignado tanta importancia y sentido estratégico a los jóvenes. Al mismo tiempo, consideró a la juventud como la nueva paridad de estos tiempos y que ha nacido con una fuerza inusitada, bien ganada.

La Renovación ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los nuevos tiempos. Al día de hoy, el Blend político misionerista ya cuenta con la tercera generación de jóvenes misioneros con cultura renovadora, que no respetan mandatos políticos de nadie, sino que vienen despojados de todo tipo de ataduras y con una mentalidad ecléctica, superadora de los odios, tanto los actuales como los del pasado. Todo esto encuentra en la Renovación el mejor ámbito para el desarrollo atento a su amplio nivel de apertura hacia las nuevas ideas, totalmente diferente a los otros espacios políticos misioneros, que se caracterizan por ser cerrados clubes de amigos, manejados por un puñado de familias, llenos de internas e inmersos en la burbuja de las redes sociales en donde crean una realidad paralela que les satisface y los aleja cada vez más de la sociedad y del mundo real.

Los jóvenes que hoy representan al Blend se manejan solos; no son rehenes de preconceptos ni son guiados por ideologías que han quedado vetustas. Tienen una visión líquida y más independiente, lo que los lleva a movilizarse por causas ligadas a sus propios intereses. Esta dinámica del comportamiento de los jóvenes los lleva a ver en Milei el camino a nivel nacional y, al mismo tiempo, a nivel local encuentran en la Renovación la mejor plataforma que les garantiza la evolución política ascendente.

(*) Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis y en Análisis de Procesos Electorales. Especializado en Comunicación de Gobierno y Electoral. Becario de la Fundación Konrad Adenauer (Alemania) y del Centro de Análisis y Entrenamiento Político (Colombia).

