El jugador de la Fiorentina, que acarreaba problemas físicos, sufrió una lesión muscular en la primera práctica del plantel en Doha. Así, el jugador del Atlético Madrid, que había quedado afuera del último corte, será parte del grupo de cara al Mundial

“Tras el entrenamiento de hoy, el futbolista Nicolás González sufrió una lesión muscular y quedará desafectado de la nómina mundialista. En su reemplazo, el cuerpo técnico de Argentina convoca a Ángel Correa”, rezó el escueto comunicado mediante el que la Selección anunció la baja del delantero de la Fiorentina, de 24 años, y la incorporación del ex San Lorenzo, quien había quedado afuera en el último corte.

El ex Argentinos acarreaba problemas físicos, al punto de que no participó del amistoso de ayer ante Emiratos Árabes. Y en el primer ensayo del plantel en Qatar University sufrió una nueva dolencia que resultó decisiva. Luego del 5-0 en Abu Dhabi, Lionel Scaloni había advertido que varios integrantes del plantel llegaban tocados a la Copa del Mundo. Y no había descartado modificaciones en la nómina.

“Es verdad que hay algunos que no jugaron por precaución y porque tenían alguna molestia y a esos no los arriesgamos. Hay posibilidad de cambiar la lista de 26. Depende de la evolución de los lesionados. El resto ha jugado y no se les dice mucho más. Ellos son bastante grandecitos como para decir si están en condiciones de seguir o no”, lanzó el entrenador de la Albiceleste en zona mixta.

“Tampoco digo que vayan a salir de la lista. Es evidente que hay jugadores que no están bien y han quedado hoy fuera de la convocatoria porque no estaban aptos para jugar o corrían algún riesgo”, añadió. Si bien no hizo nombres propios, la lupa se posó sobre González, Cuti Romero y Marcos Acuña. Finalmente, el primero en salir fue el ex Bicho, aunque hasta un día antes del debut de Argentina, pautado para el 22 de noviembre ante Arabia Saudita en el estadio Lusail, el cuerpo técnico puede cambiar la lista de confirmarse una lesión que le impida a alguno de los jugadores disputar el grueso de la competencia. La comunicación oficial de Argentina

Nicolás González había sufrido una distensión en el partido entre la Fiorentina e Inter de Milan a finales de octubre. Las pruebas que le realizaron en aquel entonces excluyeron lesiones músculo-tendinosas y tampoco presentó una “ruptura fibrilar” según el portal deportivo italiano Tuttosport. No obstante, nunca logró ponerse al 100% desde lo físico. Y en el desembarco en Doha llegó la peor noticia para él.

González se transformó en un jugador fetiche a lo largo de la era Scaloni por su versatilidad. En la Selección supo jugar de volante por afuera, de carrilero y hasta de delantero centro. Fue parte del plantel que ganó la Copa América en 2021 (disputó cinco partidos) y firmó tres conquistas en Albiceleste, todas en Eliminatorias. También obtuvo la medalla dorada en los Juegos Panamericanos 2019 con el seleccionado Sub 23.

Resta saber qué sucederá con los otros futbolistas “tocados”. Cuti Romero sufrió una lesión en su pierna derecha el 17 de agosto durante un partido entre Tottenham y Chelsea y desde entonces no volvió a tener continuidad en su club, más allá de sumar algunos minutos. El zaguero es pieza clave del equipo y por eso se decidió que viaje al gran torneo, pero su estado es una preocupación. Iba a ser titular frente a Emiratos Árabes y el cuerpo técnico optó por preservarlo.

Marcos Acuña arrastra una pubalgia y jugó 45 minutos en muy buen nivel en Abu Dhabi, pero en el búnker de Doha saben que no está al 100%. Encima, su competidor en el lateral izquierdo, Nicolás Tagliafico, sufrió una sobrecarga muscular, aunque todo indica de que se trata de un problema menor.

Y Joaquín Correa, quien firmó el quinto tanto ante Emiratos Árabes, terminó con dolores en una de sus piernas. El atacante del Inter había sufrido una lesión a principios de octubre en su equipo durante un partido ante el Barcelona por la Champions League. “El delantero nerazzurro presenta una molestia en el tendón de la rodilla izquierda. Su estado será evaluado día a día”, informó el parte médico del conjunto de italiano en aquel entonces. Después de ese encuentro, el ex Estudiantes tuvo varios días de descanso y parecía que estaba repuesto, pero las molestias se reavivaron.

La intimidad del combinado nacional recibió el primer golpe duro con la baja de González, muy querido por el grupo. Y los movimientos por lesiones todavía pueden ser más.