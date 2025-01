Las atenciones odontológicas del Hospital Favaloro de Villa Cabello en Posadas se ha consolidado como un pilar fundamental en la atención dental de la región, ofreciendo servicios las 24 horas del día. La Dra. Liliana Canalis, especialista en el área, explica que el servicio se organiza en dos modalidades: atención 24 hs programada de lunes a viernes y un servicio de emergencia durante los fines de semana. El trabajo multidisciplinario es clave y se consolidan acciones con el Hospital Madariaga

La salud pública en Misiones es gratuita y el Gobierno de la Provincia junto con la Fundación Parque de la Salud inyectan miles de millones en reforzar la infraestructura sanitaria, equipamiento de vanguardia y factor humano. Tres pilares que hacen funcionar un sistema eficiente y coordinado para cubrir la alta demanda en salud. Y de manera dinámica.

Los trabajos son coordinados de acuerdo a las patologías presentadas por los pacientes que son variadas y múltiples, respondiendo a la demanda reinante las 24 hs del día. La Dra. Liliana Canalis, indicó que “podríamos dividir los tipos de patología porque el servicio que funciona de lunes a viernes con una agenda programada se arma todos los días. En este servicio diario se atienden, se hacen arreglos de caries, limpiezas y cirugías, que para nosotros las cirugías son las distracciones. Ahora, las patologías que vienen los fines de semana, que es donde funciona el servicio de emergencia, sí son cosas más complicadas porque aparte recibimos gente de toda la provincia” preciso la profesional.

Recordemos que el hospital Favaloro está ubicado en la zona Oeste del gran Posadas, en un enclave neurálgico y con mucha demanda espontánea. Se ha consolidado con el tiempo y las atenciones van en aumento porque sirven asimismo para descomprimir la demanda del Madariaga y otros centros asistenciales

“Vemos que vienen muchos pacientes con su estado general bastante complicado y como nosotros estamos fusionados con el servicio de cabeza y cuello, son atendidos, a veces quedan internados y luego de tres o cuatro días vuelven a la casa con el flemon solucionado y con la medicación en mano como corresponde”, detalla la Dra Canalis en algunas de las patologías tratadas

Sobre el incremento de la demanda por parte de los pacientes misioneros y la cobertura de las mismas, Canalis explicó que “el incremento es lógico. Algunas obras sociales están teniendo inconvenientes para llegar a cubrir las prácticas. El paciente obviamente recurre a salud pública porque muchos no lo pueden pagar”, sostuvo.

“ Nuestro trabajo multidisciplinario sobre todo nace desde la emergencia que tenemos los fines de semana. Estamos ligados directamente y trabajando en coordinación con el servicio de emergencia porque son ellos los que reciben a los pacientes. Después son derivados a nuestro servicio y nosotros dentro de odontología estamos fusionados con el servicio de cabeza y cuello en donde el doctor que dirige el servicio, que es el doctor Portillo, aborda todo lo que es de mayor complejidad”, añadió la Dra Canalis.

El servicio de odontología trabaja de lunes a lunes las 24 horas. En la emergencia son cinco profesionales que van rotando de lunes a viernes. Además hay cinco profesionales que trabajan en diferentes horarios para tener una cobertura desde las seis y media de la mañana hasta las cinco de la tarde.

Dentro de las patologías tratadas las más frecuentes son arreglos dentarios, limpieza y cirugías. “Hay otro eslabón importante que está fuera de los hospitales que nosotros estamos también coordinados con el servicio de odontología del Hospital Madariaga en donde cualquier cirugía en que nosotros vemos de que no va a estar a nuestro alcance el paciente es derivado al hospital Madariaga para ser abordado correctamente. Nosotros estamos comunicados. El Hospital Escuela cuenta con odontólogo, estomatólogo que aquí no lo tenemos entonces obviamente todas las patologías de tejido blando son analizadas en el Madariaga y hay tipos de cirugía que nosotros acá no las hacemos que son abordadas ahí también”, detalló la Dra Canalis.

En conclusión, la Odontología del Favaloro se erige como un referente en la atención dental, garantizando que todos los pacientes reciban la atención que necesitan, sin importar su situación económica. El compromiso es no dejar a nadie sin atención reafirmando la misión del servicio en la comunidad.