En el marco del proyecto de reintroducción del yaguareté, nacieron en cautiverio dos cachorros, hijos de dos ejemplares traídos de Brasil.

Hace más de 70 años que el yaguareté se extinguió de la zona de Corrientes, por lo que se puso en marcha el proyecto de reintroducción de la especie. Con el nacimiento de dos cachorros, ya son seis los yaguaretés que poblarán nuestros esteros del Iberá.

Sus padres, Juruna y Jatobazinho, son animales silvestres rescatados en Brasil.



“Sospechábamos que esta hembra podría haber parido ya que pasaba días enteros en un mismo lugar, algo que podíamos verificar por los puntos enviados por su collar con emisor satelital pero no por las cámaras de videovigilancia, ya que no hay ninguna en ese sector del gran corral”, explicó el biólogo Pablo Guerra.

“Cuando pudimos entrar a verificar el suceso porque la madre se encontraba cazando en otro recinto vecino, nos encontramos con dos hermosos cachorros de apenas unos días”, relató emocionado. Calculan que los dos cachorros de yaguareté nacieron en los primeros días del año.

El proyecto de reintroducción de yaguaretés es una iniciativa conjunta entre la provincia de Corrientes, la Administración de Parques Nacionales y la Fundación Rewilding Argentina. La idea es que los ejemplares nacidos en cautiverio sean liberados, cuando estén preparados para enfrentar ese desafío.

“Las dos condiciones básicas que tiene que cumplir un animal para ser liberado son: saber cazar y no tener ninguna vinculación positiva con los humanos”, afirmó Sebastián Di Martino, director de conservación de Rewilding Argentina.

“Es decir que no nos relacionen a nosotros, por sobre todo, con la provisión de comida. De esa forma no buscan al humano por nada, sino que el humano es un estímulo negativo del que se escapan o por lo menos neutro al que no le dan importancia”, agregó.

Juruna, la mamá de los dos cachorros recién nacidos, también se está preparando para su liberación. Fue traída desde Brasil al Iberá en diciembre de 2018, junto a su hermana Mariua, cuando su madre murió a manos de cazadores furtivos.

Precisamente Mariua, que había dado a luz en noviembre de 2020 a Karai y Pora, fue liberada junto con sus cachorros en el Parque Nacional Iberá esta semana. Mirá el video que grabaron cuando nacieron:

Los yaguaretés se ven amenazados por la caza furtiva para la venta de cueros, la destrucción de su hábitat por la deforestación y la escasez de presas naturales que afecta sus posibilidades de alimentarse. En la Argentina, están en peligro crítico de extinción, y fueron declarados “Monumento Natural Nacional”, que es la máxima categoría de protección para una especie.

Fuente: Diario Norte