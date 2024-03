El aviso alcanza a Buenos Aires, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis y Mendoza. Algunas podrían sufrir fuertes ráfagas y ocasional caída de granizo. Cuándo llueve en CABA

Tras varios días de inestabilidad climática y algunos temporales en determinadas provincias que generaron destrozos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)emitió este viernes una alerta amarilla por tormentas en 9 provincias: Buenos Aires, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis y Mendoza.

La alerta amarilla por tormentas compromete a casi todo el territorio de las provincias de Corrientes, Misiones, La Pampa, Buenos Aires y San Luis. En tanto, rige en un sector del norte de Entre Ríos, el sur de Córdoba, el noreste de Mendoza y sur de Santa Fe.

Las tormentas fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo podrían ocurrir en la provincia de Buenos Aires: Adolfo Alsina, Daireaux, Guamini, Hipolito Yrigoyen, Pehuajo, Pellegrini, Salliquelo, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Cnel Dorrego, Coronel Rosales y Monte Hermoso.

Según el organismo, el nivel de alerta amarilla significa la presencia de posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Ante esta situación, se recomienda no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas y prestar atención ante la posible caída de granizo.