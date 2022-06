El rosarino aterrizó este lunes a la mañana, pasadas las 8.30, en el Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”, en su avión privado.

El astro argentino Lionel Messi arribó a Rosario, su ciudad natal, junto a sus compañeros de la Selección argentina de fútbol: Ángel Di María, Rodrigo de Paul y Giovani Lo Celso, luego de la goleada 5 a 0 sobre Estonia.

La Pulga, autor de los cinco goles del seleccionado que encabeza Lionel Scaloni, llegó a la Argentina para pasar sus vacaciones antes del inicio de la temporada en Francia, donde vestirá la camiseta del Paris Saint Germain en la Ligue 1, y del último tramo previo al Mundial de Qatar 2022.

El avión privado de Messi aterrizó en horas de la mañana y junto al capitán del equipo albiceleste también descendieron De Paul, Lo Celso y Di María, quien debe definir qué será de su futuro. Fideo, que no renovó su contrato con el PSG, tiene varias ofertas de Europa y la Juventus de Italia es el conjunto que pica en punta para quedarse con el zurdo.

“No tengo nada en la cabeza, estoy enfocado en la Selección Argentina. Después se verá qué es lo que pasa. Lo principal es que mi familia esté bien. Ya pasé por grandes clubes, mi familia me bancó y me siguió a todos lados. Intentaré buscar un lugar donde ellos estén felices y yo me sienta contento. Pensaré en este momento en la Selección, después en las vacaciones y recién ahí veré”, dijo Di María ayer en declaraciones a TyC Sports.

#SelecciónMayor Tras sus cinco tantos, Messi superó a Puskás entre los máximos goleadores históricos con selecciones.



📝 https://t.co/Wua7wNHlFb pic.twitter.com/tTjFgs9qcC — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) June 5, 2022

Sobre un posible regreso a Rosario Central, respondió: “Estoy en un buen momento y siento que estoy para seguir estando y disfrutando en Europa antes del Mundial. Pasa por mi cabeza volver a Central, es algo que siempre dije y quiero cumplir. Jugué muy poco allí, no tuve la posibilidad de poder disfrutar y dar el máximo”.

Los cuatro futbolistas pasarán unos días en Rosario después de obtener la Finalissima frente a Italia con la Selección argentina y luego de la goleada por 5 a 0 sobre Estonia en el estadio de Osasuna de España en un duelo amistoso.