Leo va de titular en un amistoso con el Inter Miami este viernes. Será su último duelo antes de sumarse a la Selección para una doble fecha brava.

e mueve por el verde césped del predio del Inter Miami. Con pechera celeste y la ropa de entrenamiento. Alegre, suelto, pero con ojos que denotan una concentración plena. Ahí va Lionel Messi después de su octavo Balón de Oro. Porque después del clima de festejo por haberse marchado de Francia con otro trofeo bajo su brazo, el Diez empieza a calibrar su zurda para volver a la acción. Primero, con su club en Estados Unidos. Y después, con la Selección Argentina, en una doble fecha FIFA bravísima…

Con motivo de celebrar el premio que lo vuelve a situar como el mejor jugador del mundo, Inter Miami le preparó a Messi un amistoso ante el New York City FC este viernes por la noche. Noche d’Or es el nombre que tendrá el evento, porque no solo será el duelo en sí, sino que Leo (al que el Tata Martino confirmó como titular) podrá mostrarle a todos sus fanáticos su octavo Balón de Oro en el DRV PNK Stadium, además de brindar un discurso junto a Jorge Mas, uno de los tres propietarios del Inter Miami, y Don Garber, el comisionado de la Major League Soccer.

Y el partido llega, más allá de su intención original, como anillo al dedo para Leo, ya que le permitirá volver a tomar ritmo (jugó por última vez el 21 de octubre, en la derrota 1-0 ante Charlotte para la MLS) antes de sumarse la próxima semana a la Selección Argentina, con la que tendrá dos desafíos durísimos: Uruguay y Brasil.

La Celeste de Marcelo Bielsa se encuentra segunda en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas, con 7 puntos, y viene de vencer en la última fecha FIFA a Brasil por 2-0. En tercer lugar, y con la misma cantidad de unidades, se ubica precisamente el Scratch de Fernando Diniz, al que seguramente le pesará la ausencia de Neymar (sufrió la rotura de ligamentos ante Uruguay), su máxima figura y quien, siempre que enfrenta a la Albiceleste (líder de la tabla con 12 puntos), saca a relucir el verdadero Jogo Bonito.

Estos duelos de las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias, son, claro, hasta el momento, los más complejos que tendrá la Scaloneta. Pero, además de que hay calidad de sobra para confiar, este Leo -el plus de la Selección- llega en un contexto diferente al que atravesó con Ecuador y Paraguay, donde no completó los 90 minutos. Ya sin una continuidad agotadora de partidos y sin la presión de tener que liderar el repunte del Inter Miami, que cerró su temporada de manera oficial al no haber podido clasificar a los Playoffs de la MLS.

Messi, entrenándose con el Inter Miami para el duelo ante New York City FC. (Foto: AFP)

Porque el Messi que irá a la Bombonera el próximo jueves 16 de noviembre llega con su octavo Balón de Oro, relajado para volver a jugar con su Selección, donde las sonrisas le sobran y, además, ante su público, que lo recibirá con muestras de cariño que se superan partido tras partido. El clima y el rival ideal para después viajar al Maracaná, a disputar el clásico contra Brasil. Otro duelo aparte, pero algo saben los de Lionel Scaloni sobre llevarse alegrías de ese estadio…

Inter Miami de Messi vs. New York City FC: fecha, hora y TV

El Inter Miami de Leo se enfrentará al New York City FC este viernes 10 de noviembre, a las 22:00 (hora de Argentina), en el DRV PNK Stadium de Florida. El mismo se podrá ver por Apple TV, con el MLS Season Pass, y también se podrá seguir minuto a minuto por la web de Olé.

Fuente: Olé