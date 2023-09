El gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad se refirió a la importancia y valor que adquiere la visión el ministro Sergio Massa sobre el contexto de Misiones en el marco de la ubicación geográfica y de frontera. Fue esta mañana en Itaembé Guazú donde entregaron 180 viviendas junto al candidato a presidente. Participaron autoridades locales y nacionales.

«Agradecer a cada uno de ustedes, a la militancia renovadora, presente como en los mejores tiempos, es emocionante vivir con ustedes cada momento, a los intendentes y diputados, gremios que nos acompañas, organizaciones sociales, cooperativas, colonos. Y felicitar por la confianza a los 180 beneficiarios que convierten estas viviendas en un buen familiar para ellos y sus hijos, es una de las inversiones más importantes que debe hacer un gobierno», sostuvo

Quiero agradecer a un amigo, de trabajo, de militancia, de gestión, de compromiso, que es el ministro de Economía Sergio Massa, futuro presidente de los argentinos porque a lo largo de todo este tiempo pudo entender, conociendo la provincia, la importancia que tienen las economías de frontera que fueron olvidadas en un país federal, economía de frontera que nos permiten vivir. A los largo de todo este tiempo vinieron medidas que beneficiaron a Misiones», agregó

Mencionó a Hugo Passalacqua para que tenga las herramientas para poder llevar adelante las políticas públicas. «A Hugo le tocó un momento muy complejo, lo decía recién el presidente del Iprodha, muy pocas viviendas pudimos hacer, no había acompañamiento de las políticas públicas nacionales entendiendo la problemática, y es eso hoy lo que se discute, si es un gasto o una inversión, los misioneros son una inversión, no un gasto y ella tiene correlato en las políticas públicas, no solo en Itaembé Guazú sino en el resto de la provincia», indicó Ahuad